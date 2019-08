V okolí Košíc hrozí povodeň: SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa

V okrese Košice-okolie hrozí na rieke Hornád povodeň z trvalého dažďa.

Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu druhého stupňa s platnosťou do 16.00 h. Meteorológovia na sociálnej sieti informujú, že od utorka (13. 8.) do stredy (14. 8.) večera spadlo na niektorých miestach východného Slovenska nadpriemerné množstvo zrážok. Najviac hlásila stanica Krásny Brod (okres Medzilaborce), kde spadlo 103 milimetrov dažďa.

Na väčšine ostatného územia Slovenska pršalo menej, spadlo tam päť až 40 milimetrov zrážok. Výdatne nepršalo ani všade na východe. Napríklad v obci Veľké Trakany (okres Trebišov) spadlo deväť milimetrov zrážok.