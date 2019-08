Jindřich Vedlich patril ako študent k vodcom nežnej revolúcie: Chyba, ktorá sa nám teraz vracia

V Českej republike po 30 rokoch slobody silnejú hlasy tých, kto si demokraciu nevážia a sympatizujú so súčasnými totalitnými režimami.

V rozhovore pre ČTK to povedal jeden zo študentských vodcov novembrovej revolúcie v roku 1989 v Hradci Králové a neskôr dlhoročný regionálny politik Jindřich Vedlich. Spoločnosť je podľa neho silne rozdelená a vzťahy medzi ľuďmi sa zhoršujú. O to väčší dôvod je hodnoty liberálnej demokracie dôsledne presadzovať a chrániť, myslí si.

Zamatová revolúcia podľa neho nebola dôsledná a príliš mäkko postupovala voči komunistom a predstaviteľom minulého režimu. To považuje za jednu z najväčších chýb ponovembrového vývoja. "V prípade komunistickej strany a Štátnej bezpečnosti (ŠtB) sme to nedotiahli do konca, to bola veľká chyba a teraz sa nám to vracia. Preto sa komunisti a 'eštebáci' znovu derú k moci. Ako si inak vysvetliť, že máme premiéra 'eštébáka'? Preto sa chcem za to menom bývalých študentských vodcov občanom Českej republiky ospravedlniť," povedal ČTK Vedlich.

Podozreniu zo spolupráce s ŠtB čelí premiér a predseda ANO Andrej Babiš. Obvinenia odmieta. Opakovane povedal, že na slovenských súdoch trikrát vyhral a potom Ústavný súd uviedol, že žaloval nesprávnu inštitúciu. "Ja som nič neurobil a vyhrám to na tisíc percent," vyhlásil už skôr Babiš.

Vedlich sa domnieva, že mala byť komunistická strana zakázaná, lustračný zákon mal byť prísnejší a do vedenia štátu nemali byť toľko zapojení bývalí komunisti z roku 1968. Naopak za najväčšie úspechy ponovembrového vývoja považuje okrem zavedenia demokracie tiež oddelenie moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej, malú privatizáciu a vstup do NATO a EÚ. "Najväčším nebezpečenstvom pre demokraciu v ČR je v súčasnosti prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš," povedal ČTK viedol.

V novembri 1989 mal 23 rokov, študoval na Pedagogickej fakulte v Hradci Králové a niekoľko dní po udalostiach na Národnej tříde v Prahe sa stal členom koordinačného študentského štrajkového výboru hradeckých vysokých škôl. Bol súčasťou tímu, čo vo stotisícovom meste vyjednával s predstaviteľmi vtedajšej moci. "Hradec Králové bolo vtedy veľmi konzervatívne a komunisticky založené mesto," povedal ČTK viedol. "Rozbehnúť demonštrácie v uliciach mesta, na námestiach, preto trvalo dlhšie," dodal. Účasť na dianí roku 1989 považuje za najdôležitejšiu vo svojom živote.

Po nežnej revolúcii vstúpil do politiky, pretože považoval novembrové udalosti za začiatok zmien, ktoré sa mali odohrať. Vstúpil do ODA, neskôr do TOP 09. Väčšina jeho vtedajších "revolučných" kolegov ale v politike nepôsobí. Od svojho zvolenia do zastupiteľstva v roku 2010 za TOP 09 pôsobil ako námestník primátora pre rozvoj mesta. V roku 2012 sa stal na jedno volebné obdobie krajským zástupcom. Z politiky sa stiahol po minuloročných komunálnych voľbách, keď neuspel s novým zoskupením Slušná politika a Hradečtí patrioti, ktorého bol hlavný tvárou - nedostal sa do mestského zastupiteľstva. Návrat do politiky nevylúčil. "Cez všetky negatíva zostávam optimistom a verím, že slová Václava Havla, že 'pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou' stále platí," uzavrel.