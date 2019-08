Znepokojivé zistenie pre celý svet: Našli to už aj v snehu na Arktíde

Mikroplasty sa dostávajú aj na tak vzdialené miesta ako je Arktída, zistili vedci, ktorí skúmali sneh z tejto oblasti sveta.

Čiastočky umelých hmôt menšie ako päť milimetrov sú nasávané do atmosféry a potom sa dostanú aj do tých najodľahlejších regiónov. Vedecký tím z nemeckého Inštitútu Alfreda Wegenera pre polárny a morský výskum (AWI) tak dospel k záveru, že vzduch je silne znečistený mikroplastami. Do budúcnosti je potrebné skúmať možný vplyv tohto znečistenia na ľudské zdravie, napísala agentúra DPA.

Vedci z inštitútu AWI v Bremerhavene skúmali vzorky snehu z nemeckého súostrovia Helgoland, z Bavorska, Brém, zo švajčiarskych Álp a z Arktídy. V prípade Arktídy išlo o vzorky zozbierané z tamojších ľadových krýh a z ostrovov Špicbergy. Sneh rozpustili, vodu prefiltrovali a zvyšok potom skúmali pomocou infračervenej spektroskopie.

Mikroplasty objavili v takmer všetkých vzorkách. Ich obsah v snehu zhromaždený na Arktíde bol síce menší ako v tom z Európy, aj tak bol ale "podstatný", v priemere to bolo 1760 častíc na jeden liter vody. Najviac sa ich nachádzalo v snehu, ktorý spadol vedľa cesty na bavorskom vidieku. V litri vody, ktorá vznikla jeho rozpustením, bádatelia našli 154.000 čiastočiek. Boli to kúsočky lakov, nitrilkaučuku a polyamidu.