Japonsko zasiahla silná tropická búrka Krosa: Vietor fúkal rýchlosťou 160 km/h

Juhozápadné pobrežie Japonska zasiahla vo štvrtok silná tropická búrka Krosa, ktorá so sebou priniesla silný vietor s rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu a prívalový dážď.

Vydané boli aj varovania pred zosuvmi pôdy a záplavami. Informovala o tom agentúra AFP. Približne 550.000 ľudí dostalo od miestnych predstaviteľov odporúčanie k dobrovoľnej evakuácii. Štyria ľudia utrpeli menšie a jedna osoba vážnejšie zranenia, uviedla japonská agentúra pre zvládanie následkov požiarov a katastrof.

Podľa informácií tejto agentúry skupina 18 ľudí vrátane detí uviazla počas grilovačky v údolí rieky, keď jej hladina rýchlo stúpla. Neskôr ich evakuovali na vyššie položené miesto a v najbližšej dobe by ich mali previezť do bezpečia. Tropická búrka spôsobila i chaos na cestách, keďže prišla práve v čase, keď sa ľudia po budhistickom sviatku Obon, počas ktorého si veriaci uctievajú svojich mŕtvych príbuzných, vracali do veľkých miest.

Zrušených bolo viac než 600 vnútroštátnych letov na západe Japonska a takisto boli zrušené alebo výrazne obmedzené aj spojenia rýchlovlakov. Pre vysoké vlny boli zrušené aj trajekty premávajúce medzi južným ostrovom Šikoku a ostatnými časťami Japonska.

V porovnaní so začiatkom týždňa sa sila búrky, ktorá bola len o jeden stupeň nižšia ako tajfún, výrazne zoslabila. Jej oko je však nezvyčajne rozsiahle, čo znamená, že dážď prinesie do viacerých oblastí. Navyše, búrka sa pohybuje len veľmi pomaly - rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu -, čo naznačuje, že dážď bude trvať dlhšie.