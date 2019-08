Spevák skupiny Hex Ďuďo († 46) v jednom z posledných rozhovorov: Môj boj s rakovinou

Fanúšikov skupiny Hex zasiahla v stredu veľmi smutná správa. Spevák a zakladeľ kapely Peter "Ďuďo" Dudák († 46) prehral boj s rakovinou pankreasu. Informácie o jeho chorobe prenikli na verejnosť v októbri minulého roka, jeden z posledných rozhovorov poskytli členovia kapely pre Nový Čas koncom júna.

Ďuďo, ako mu všetci hovorili, pred rokom prehovoril o svojom ťažkom údele: "Stále sa liečim, v podstate od minulého leta. V istom momente mi zmenili liečbu, čo je zaujímavé, lebo tá chemoterapia bola ťažká, a teraz mám nasadenú ľahšiu, ktorá zaberá, čo je pre mňa výborné, lebo to aj lepšie zvládam. Takže sa liečim, dúfam, že to ide dobrým smerom, všetky parametre, ktoré sa sledujú, tak klesajú. Touto cestou by som chcel pozdraviť a zaželať všetko dobré celému obrovskému tímu, čo pracujú v národnom onkologickom ústave, lekárom, sestričkám, ošetrovateľom, ktorí odvádzajú veľmi ťažkú prácu v náročných podmienkach a starajú sa vzorovo o pacientov, tak im veľmi pekne ďakujem," vyznal sa v rozhovore spevák Ďuďo.

"Viac to človeka hodí do prítomnosti a veľa vecí sa mu javí menej podstatných. Mám, samozrejme, svoje muchy a chodím stále na stretnutia neskoro, ale nestresujem sa a žijem v prítomnosti. Na pódiu si to užívam, dáva mi to veľa energie," tešil sa spevák napriek ťažkej chorobe z prítomnosti. Tomáš "Yxo" Dohňanský ho vtedy doplnil: "Chceme týmto poďakovať Šarkanovi, ktorý spieval, keď Ďuďo nemohol. Mám pocit, že celá situácia ešte viac zomkla kapelu. Všetko je, ako má byť, a my sa ešte viac zo všetkého tešíme."

"Je to pomerne ťažké na spracovanie a chvíľu mi to trvalo, ale v konečnom dôsledku som sa rozhodol, že sa nebudem stresovať zbytočne viac, ako je treba, a snažím sa normálne ďalej fungovať aj s kapelou, aj v ostatných prácach, ktoré robím, a žiť, akoby som bol zdravý," dodal optimisticky Peter Dudák. Žiaľ, osud to zariadil inak...