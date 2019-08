Novinár Ivan Mego po skúsenostiach s políciou: Ľudia v tejto krajine sa nemôžu cítiť bezpečne

Medzi lustrovanými novinármi sa ocitol aj reportér Ivan Mego.

Kedy ste sa dozvedeli, že ste boli lustrovaný?

Len pred pár týždňami som si v schránke našiel predvolanie na policajnú inšpekciu. Bolo v ňom napísané, že sa mám dostaviť na výsluch, ako svedok-poškodený. Bol to zároveň deň, keď som sa dozvedel, že som jeden z 28 novinárov, ktorý bol lustrovaný v oficiálnych policajných databázach pre potreby sledovacieho komanda Mariána Kočnera a Petra Tótha. Na výsluch ma predvolali v pondelok na trinástu hodinu.

Čo vám vyšetrovateľ povedal?

Dozvedel som sa, že som bol lustrovaný v oficiálnych policajných databázach pre potreby vyšetrovania prípadu Filipa Rybaniča. Zaujímavé na tom je, že ja som sa prípadu Rybaniča nikdy nevenoval. Je evidentné, že toto odôvodenie mojej lustrácie je iba krycí manéver.

Ako malo lustrovanie prebiehať?

Prezradili mi, že lustrácia všetkých poškodených sa odohrala od 8. do 13. februára 2017. Robila ju vyšetrovateľka finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry na pokyn riaditeľa tejto jednotky Pavla Vorobjova. Vyšetrovateľ povedal, že informácie o lustrácii novinárov vyplávali na povrch po výpovedi Petra Tótha. Vyšetrovateľka mala dostať od Vorobjova zoznam s menami novinárov. Dokumenty s údajmi mali skončiť v rukách Mariána Kočnera, ktorý ich mal odovzdať Petrovi Tóthovi a ten ľuďom zo sledovacieho komanda. Na otázku, kde je dnes celý lustračný záznam o mne, vyšetrovateľ s úsmevom na tvári odpovedal, že to by aj on rád vedel.

Čo sa nachádzalo vo vzťahovom diagrame, ktorý vám vyšetrovateľ ukázal?

Na to, že budú mať vagabundi informácie o mne som bol pripravený a počítal som s tým už dávno predtým než som sa dozvedel o lustrácii. Bral som to ako súčasť mojej práce. Lenže policajti, ktorí sú na svojich pozíciách, aby ľudí chránili, odovzdali vagabundom nielen údaje o mne, ale aj o moje mame, otcovi a bratovi. Pod mojou fotografiou boli fotografie mojich najbližších a toto je fakt, z ktorého som bol smutný, sklamaný a nahnevaný úplne najviac. Policajti, ktorí toto dokážu, by mali dostať exemplárne tresty. Po tom, čo som videl, si myslím, že ľudia v tejto krajine sa nemôžu cítiť bezpečne.

Ako reagovala vaša rodina na to, že boli tiež lustrovaní?

Poškodených dnes nie je „len“ dvadsaťosem novinárov, ale aj ich mamy, otcovia a súrodenci, ktorí nemajú s prácou novinárov nič spoločné. No ich údaje a fotografie sa z rúk policajtov elitného útvaru NAKA dostali do rúk vagabundov. Keď som oznámil mojej mame, že ju tiež lustrovali, a že informácie o nej dostalo Kočnerove sledovacie komando, rozplakala sa.