Dva mesiace po streľbe na Obchodnej ulici v Bratislave: Prečo stále nefunguje policajná stanica?

Majú sklz! Novovybudovaná policajná stanica mestskej polície na Obchodnej ulici mala svoje brány otvoriť už koncom júla, zatiaľ však zíva prázdnotou.

Primátor Matúš Vallo (42) sľuboval zavedenie policajnej stanice pre viaceré incidenty a násilné trestné činy, ktoré sa v poslednom čase na ulici odohrali. Nový Čas zisťoval, prečo stanica nefunguje ani dva mesiace po streľbe na ozbrojeného útočníka Martina Hrdličku. Krvilačné incidenty, ktoré „preslávili“ Obchodnú ulicu v centre Bratislavy, prinútili vedenie mesta k radikálnemu riešeniu. Pre väčšiu bezpečnosť mala byť už koncom júla k dispozícii policajná stanica umiestnená v ohnisku besnenia. Pôsobiť v nej bude tím špeciálnej zásahovej jednotky.

„Vytipovali sme kandidátov z radov mestských policajtov s najlepšími predpokladmi na pôsobenie v ohrozených lokalitách,“ informoval pred časom bratislavský hovorca Peter Bubla. Policajti by už mali prejsť špeciálnym výcvikom, vďaka ktorému bude zásahová jednotka pripravená na okamžitú akciu. Zriadenie typu „open space“ mestskej polície je jedným zo série bezpečenostných opatrení, ktoré pripravuje magistrát. Po jeho otvorení ľudia tak budú môcť napríklad ohlásiť vandalizmus, podať podnet na rušenie verejného poriadku, sťažnosť či požiadať o informácie, alebo sa jednoducho skryť pred útočníkom. Pre verejnosť by to skrátka mal byť akýsi bezpečný bod. Našiel sa aj vhodný priestor, mesto sa však muselo popasovať s majetkovými záležitosťami.

„Museli sme riešiť vrátenie tohto priestoru, keďže išlo o majetok mesta zverený bratislavskej mestskej časti Staré Mesto,“ povedal bratislavský hovorca Peter Bubla. Staromestskí poslanci tak v rámci mimoriadnej schôdze museli odklepnúť prevod priestoru, ktorý predtým slúžil na komerčné účely. Neskôr došlo k vypratávaniu tohto priestoru, následne začali s búracími prácami ako aj so samotnou rekonštrukciou. Kameňom úrazu, prečo stanicu neotvorili v sľubovanom termíne, môže byť aj fakt, že mesto muselo prejsť schvaľovacím procesom na stavebnom úrade mestskej časti, ale aj na Krajskom pamiatkarskom úrade. „Napriek všetkým týmto procesným veciam sa to podarilo a stanicu plánujeme otvoriť už budúci týždeň,“ uzavrel hovorca s tým, že momentálne už dokončujú posledné drobné práce.

Krvavá prestrelka na Obchodnej ulici sa odohrala 31. mája.

- 14. január 2014 - Zastrelenie majiteľa zlatníctva († 66)

- November 2014 - Simona († 25) bola zaživa upálená

- 26. máj 2018 - Henry († 36) dobitý na smrť

- 31. máj 2019 - Nožom chcel pozabíjať okoloidúcich

- 1. jún 2019 - Nepočujúceho kopol do hlavy

- 13. 8. 2019 - Vykradnutá záložňa