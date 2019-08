Taliansky búrlivák mení dres: Balotelli môže byť spoluhráčom slovenského futbalistu

Na majstrovstvách Európy 2012 dvoma gólmi do siete Manuela Neuera zariadil postup Talianska do finále kontinentálneho šampionátu.

V týchto dňoch je síce futbalový burlivák Mario Balotelli bez zmluvy, čo by sa však v nasledujúcich dňoch malo zmeniť. Rodák z Palerma je podľa talianskych médii blízko k návratu do Serie A, kde by sa mohol stať spoluhráčom slovenského stredopoliara Nicolasa Špaleka.

Podľa spoločnosti Sky Sport Italia sa Balotelli dohodol s tímom Brescia Calcio, ktorý v minulom ročníku ovládol druhú najvyššiu taliansku súťaž. Údajne dal slovo majiteľovi klubu Massimovi Cellinovi a podpíše trojročnú zmluvu. V hre bolo aj pôsobenie v brazílskom Flamengu, ale tento transfer zlyhal. Balotelli doposiaľ najviac zápasov odohral vo francúzskom Nice a v 61 štartoch zaznamenal 33 presných zásahov. Vyskúšal si však aj pôsobenie v kluboch zvučnejšieho mena ako Manchester City, FC Liverpool a takisto hrával za oba slávne milánske kluby.

Pokiaľ sa jeho postup dotiahne do úspešného konca, stane sa spoluhráčom 22-ročného Nicolasa Špaleka. Pre talianskeho hráča by to nebol prvý prípad, keď pôsobil po boku slovenského hráča. V Liverpoole sa stretol s Martinom Škrtelom a krátko si zahral aj s Tomášom Hubočanom.

Spoločne so žilinským obrancom sa na trávniku v službách Olympique Marseille predstavil v poslednom zápase ostatnej ligovej sezóny. Mnohých neprekvapí, že Talian tento zápas nedohral, keďže v 87. minúte dostal červenú kartu.