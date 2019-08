Nechutná komunikácia medzi Kočnerom a Zsuzsovou: Jeho advokát si myslí svoje

Sieť intríg, motákov a záhadných konverzácií. Na svete je ďalšia šokujúca komunikácia Mariána Kočnera (56), ktorú sa podarilo vyšetrovateľom vytiahnuť z jeho mobilného telefónu.

Po Norbertovi Bodörövi si obvinený podnikateľ vymieňal na dennej báze informácie s jeho blízkou priateľkou a spoluobvinenou Alenou Zsuzsovou. Prepis správ, ktoré zverejnil Denník N, ukazuje, ako pozorne sledovali vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice. Z cynizmu, ktorý je cítiť takmer z každej vety, je zrejmé, že sa považovali za neohrozených.

Kočner vystupuje vo zverejnenej komunikácii ako macho, ktorý má pod palcom policajtov, prokurátorov aj politikov. Alena Zsuzsová mu v správach ako verná služobníčka neustále pochlebovala a rozčuľovala sa, ak sa médiá do jej mecenáša púšťali. „Už zas nemajú o čom písať, tak vymýšľajú blbosti? Ty nie si verejne činná osoba, nemajú právo písať o súkromnej osobe a zverejňovať jej súkromné telefonáty alebo výsluchy. Nemajú právo sa k nim ani dostať. To kde sme?“ písala Zsuzsová Kočnerovi v komunikácii zo spisu, ktorú zverejnil Denník N. Okrem toho, že si priali dobré ráno a dávali si dobrú noc, rozvíjali aj možné scenáre vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Len pre silné žalúdky

Na tápaní polície niekoľko týždňov či mesiacov po vražde sa Kočner so Zsuzsovou dobre bavili. Nevyhli sa ani vulgarizmom a cynizmu najhrubšieho zrna. Keď matka zavraždenej Zlatica Kušnírová tvrdila médiám, že snúbencov popravili zrejme niekedy o 20. hodine, lebo potom sa jej dcéra už nehlásila, Kočner okomentoval jej slová hulvátskym spôsobom: „Len zabudla na to, že mohli o 21:30 aj je...ť. Tzv. Posledný pich :))) Fuj, jak som hnusný.” Aj z brutálnej vraždy novinára si robili niekoľkokrát nemiestne žarty. „Bude patrónom novinárov,” snažila sa zavtipkovať Zsuzsová. Kočner jej hneď odpovedal spôsobom sebe vlastným: „Kua. To je dobrý nápad. Založím nadáciu sv. Jána Kuciaka - patróna novinárov. Kto bude lepší patrón, ako ten, čo má v sebe patrón? Fuj, aký som hnusný. Dal som si hneď aj po hube.“

Niet pochýb?

Marián Kočner v utorok pred vyšetrovateľmi odmietol správy z aplikácie Threema komentovať. Zopakoval vetu, že sa cíti nevinný, jeho advokát však tvrdí, že tieto dôkazy sú postavené na vode. Z výsluchu podľa neho vyplynulo, že QR kódy ľudí z komunikácie sú absolútne nepriraditeľné. „Pokiaľ nám nikto nepovie bez akýchkoľvek pochybností, koho sa týka ten či onen QR kód a je to len nejaká neznáma osoba, a ak sa nemôžem oboznámiť s tým systémom, akým bola záloha v telefóne obnovená, aby som to mohol spochybniť znalcami, tak nie je možné vychádzať z úplnosti a ani spoľahlivosti tohto dôkazu,“ povedal advokát Marek Para. Advokát Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica hovorí, že zverejnená komunikácia nijak neohrozuje vyšetrovanie. „My máme možnosť zaoberať sa týmito dôkazmi až pred súdom, kde budem mať možnosť klásť poškodeným otázky. Podľa môjho názoru niet pochybností, kto je kto v komunikácii,“ skonštatoval Kvasnica.

Nové obvinenie z plánovania vraždy

Štvoricu obvinených v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej obvinili aj z prípravy vraždy prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár vo februári potvrdil, že jedného z nich na 99 % lustrovali. Podľa Čižnára sa na tom pravdepodobne podieľali policajti. Aj preto sa na vyšetrovaní prípravy vrážd podieľa inšpekcia MV. „Príprava mojej vraždy môže súvisieť s výkonom funkcie prokurátora,“ povedal Šufliarsky.

Volal si s Kaliňákom, chystal sa na Fica Otvoriť galériu Róbert Kaliňák Zdroj: TASR Nie je žiadne tajomstvo, že Kočner plánoval vstup do politiky. S pripravovanou stranou Cieľ mu to však nevychádzalo, pretože mali málo podpisov. Na otázku Zsuzsovej, či má ísť zbierať ďalšie, stručne odpovedal " „Vydrž. Kali to rieši. On mi včera volal!!!“ Zsuzsová mu oslavne odpísala. „Ooooha, to už čo je. Si vážny frajer. Ave Ty. “Podľa slov podnikateľa nebyť Kaliňáka, utŕžil by poriadnu hanbu. Exminister im mal v politických ambíciách pomáhať.

„V pondelok budem vedieť, čo Kali vymyslel,“ písal aj 5. februára. Ešte šokujúcejší má byť podľa medializovaných informácií Denníka N fakt, že Kočner sa chystal aj na stretnutie s vtedajším premiérom Robertom Ficom. „V nedeľu mám stretko s Hranolom. Strašne ho pošlem do pi…:)))“ napísal v správe z 10. marca a dodal, že Smeru zachraňuje zadok. O stretnutí hovoril aj 12. apríla a vulgarizmy si neodpustil ani ohľadom ministerky Lucie Žitňanskej. „Žitňanská chce Hranolovu hlavu. Je..sa to. Ku… slniečkárska,“ rozčuľoval sa Kočner. O reakciu sme požiadali Roberta Fica aj Roberta Kaliňáka, do uzávierky nám však neodpovedali.