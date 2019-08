Za slušné Slovensko reaguje na Kočnerove správy: Potvrdilo sa, čoho sa roky všetci obávali!

Občianska iniciatíva Za slušné Slovensko zorganizuje ďalšie zhromaždenia, ako reakciu na zverejnenú komunikáciu Mariana Kočnera. Iniciatíva to oznámila prostredníctvom svojho oficiálneho účtu na sociálnej sieti Facebook.

„Ďalšie informácie, ktoré dnes priniesol Denník N, potvrdzujú to, čoho sa mesiace a roky všetci obávali. Slovensko bolo mafiánskym štátom, v ktorom ľudia ako Marian Kočner diktovali najdôležitejšie rozhodnutia v krajine. Krajinou, kde premiér stále žije v byte daňového podvodníka Bašternáka – a to sa tento problém pri dnešných zisteniach dá so smutnou iróniou pokladať za takmer zanedbateľný. Mimochodom, aj táto kauza, ktorá sa zdá byť stará veky, je ešte stále kauzou súčasnej vlády Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Od roku 2016 však vyplávalo na povrch toľko špiny, že môže byť zložité to všetko stále sledovať," uviedla iniciatíva.

„Z prepisu správ medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou je jasné, že si tento pán pripadal ako kráľ s obrovskou mocou. Dnes je jasné, že takéto prirovnanie nie je ďaleko od pravdy. Marian Kočner mal na linke predsedu vlády aj ministra vnútra a pomocou svojich nelegálne získaných informácií o mnohých pomocou vydierania výrazne ťahal za nitky. Takýto systém sa nedá vybudovať zo dňa na deň. Vytvorila ho 12-ročná vláda Roberta Fica a jeho poskokov, vláda bez úcty k právu a základným demokratickým princípom. Dohnali to až tak ďaleko, že za čestnú a poctivú prácu zavraždili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Zomreli, lebo o tomto všetkom Ján písal. Robert Fico (Smer-SD) ďalej nemá čo robiť v slovenskej politike. Uvedomujeme si, že je leto a ľudia chcú mať od všetkého aspoň na chvíľu pokoj. Nemôžeme však zostať ticho a už teraz vieme, že sa po lete opäť stretneme na námestiach," dodali organizátori najväčších protestov od Nežnej revolúcie.

Informácie o komunikácii Mariana Kočnera s Alenou Zsuzsovou pomocou šifrovanej aplikácie Threema zverejnil spravodajský portál Denníka N. Podľa nej sa mal Marian Kočner stretávať aj s vtedajším premiérom Robertom Ficom či telefonovať s Robertom Kaliňákom (Smer-SD).