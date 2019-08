Šmahel sa trápi kvôli predčasne narodenej dcérke, zverejnil smutné slová: Psychicky na dne?!

Trápi sa! Fitnesák Martin Šmahel (36), ktorý sa koncom júna stal dvojnásobným otcom, je so silami na dne.

Jeho partnerka Beáta predčasne porodila v 26. týždni dcérku Emku s hmotnosťou 800 gramov a následne, po nehode sanitky, bojovalo krehké stvorenie v nemocnici o svoj život. So športovcom nedávne udalosti natoľko zamávali, že pred dvomi dňami zavesil na svojom internetovom profile odkaz, z ktorého priam mrazí. Náročné obdobie, vrtkavý stav jeho milovanej dcérky a komplikácie, ktoré môžu prísť každý deň, sa na ňom podpisujú čoraz viac.

Šmahelovi sa v posledných mesiacoch obrátil život hore nohami. Jeho priateľka Beáta, s ktorou tvorí pár dva roky, po komplikovanom tehotenstve predčasne porodila. Dcérka Emka sa narodila v šiestom mesiaci s váhou 800 gramov. Po dvoch dňoch od narodenia sa lekári rozhodli, že ju prevezú z jednej bratislavskej nemocnice do druhej. Nikto však nerátal s tým, že sa presun malého dieťatka zmení na horor. Sanitka, v ktorej sa viezla Martinova dcérka, mala autonehodu. Vďaka pohotovým a duchaprítomným záchranárkam sa podarilo dievčatko zachrániť. Od nešťastia ubehlo sedem týždňov a zdá sa, že Šmahel toto náročné životné obdobie zvláda po psychickej stránke veľmi ťažko.

Svedčí o tom aj jeho šokujúci status na sociálnej sieti, ktorý uverejnil v utorok večer. „Mal som zlý, zlý deň,“ napísal Martin pod svoj záber, na ktorom vyzerá veľmi nešťastne a ustarostene. Za svojou dcérkou totiž chodí do nemocnice každý deň aj s jej mamou a nie je vylúčené, že sa od lekárov mohli dozvedieť správy, ktoré ich nemuseli potešiť.

Obavy o zdravie

Športovcove slová vystrašili jeho blízkych aj fanúšikov, ktorí sledujú, ako sa jeho predčasniatku darí a ako napreduje. „Len dúfam, že maličká je v poriadku,“ nadhodila jedna z jeho ustarostených sledovateliek na sociálnej sieti. Martin, ktorý pre Nový Čas priznal, že je to pre nich oboch náročné, ale veria v dobrý koniec, už až taký pozitívny tentoraz nebol - a mal pre to aj svoje vysvetlenie.

„S Emkou je všetko v poriadku. Chcel som len ľuďom pripomenúť, že aj my, čo sme na očiach, máme občas zlé dni, problémy, a že sa ani nám nedejú veci vždy tak, ako si ich naplánujeme. Veľa maličkostí naraz, ale dokopy urobili zlý deň,“ vysvetlil nám Šmahel, ktorý napokon predsa len poodhalil niečo nové aj o svojej malej: „Emka sa pomaličky vyvíja dobrým smerom.“ Kedy si ju privezú domov? Na Emku čakajú doma dve sestričky - Mia, ktorú má fi tnesák z predchádzajúceho vzťahu s moderátorkou Miriam Kalisovou a Lily, dcérka Šmahelovej priateľky Beáty. „Sestričky ju ešte nemohli vidieť,“ povedal nám. Presný termín, kedy si rodičia svoju malú princeznú s veľkou chuťou do života privezú domov, Martin odhadnúť nedokázal. „Na to je ešte priskoro,“ uzavrel pre Nový Čas.