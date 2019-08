Telo Nory († 15) našli nahé v malajzijskej džungli: Podozrivé okolnosti, toto nesedí!

Desaťdňové pátranie má tragický koniec! Britku Noru († 15), ktorá zmizla z hotela počas rodinnej dovolenky v Malajzii, našli mŕtvu. Podozrivé je, že jej telo bolo nahé a nachádzalo sa na mieste, ktoré už raz polícia prehľadávala. Zdrvení rodičia chcú vedieť, či ich dcéru niekto zavraždil!

Nora trpela od malička poruchami učenia a hendikepmi. Od svojich rodičov Sebastiena (47) a Meabh (45) bola úplne závislá. Dovolenkou v Malajzii jej chceli urobiť radosť, no zmenila sa na horor. V sobotu 3. augusta sa ubytovali v hoteli a už v prvú noc dievčina zmizla zo svojej izby. Bola bosá a mala na sebe len nočnú košeľu.

„Nora nie je ako ostatné dievčatá. Vyzerá mladšie a nevie sa o seba postarať. Nikdy nikam sama neodišla. Neveríme, že ušla sama,” povedala mama. Polícia vyhlásila pátranie, do ktorého sa zapojili dobrovoľníci aj helikoptéra. Rodičia po meste vylepili plagáty s jej fotkou a za informácie ponúkali 11-tisíc eur. Jej mama cez megafón v džungli zúfalo volala na dcéru, aby sa zjavila.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V utorok prišla krutá správa. Jeden z dobrovoľníkov našiel nahé ženské telo pohodené pri vodopáde, ktorý sa nachádza necelé 2 kilometre od hotela. „Rodina potvrdila, že je to telo Nory,“ uviedol šéf polície. Jej smrť je však podozrivá. Miesto, na ktorom telo našli, už totiž raz policajti prehľadali. Ďalej je zvláštne to, že miesto je ťažko prístupné, tak ako sa tam dievča dostalo? Navyše, telo bolo nahé. „Bolesť z jej straty je neskutočná. Máme zlomené srdcia,“ vyjadrili sa rodičia. Všetkým, ktorí sa do pátrania po ich dcére zapojili, poďakovali, no žiadajú ešte, aby bola Norina smrť dôkladne vyšetrená a aby sa zistilo, či ju niekto zabil. Polícia totiž počas pátrania teórie o únose odmietala.