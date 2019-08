Speváčka Vondráčková pred rozvodom nezaháľa: Pristihnutá so sexi športovcom!

Mala pánsku spoločnosť! Česká speváčka Lucie Vondráčková (39), ktorej pred rokom stroskotalo manželstvo s hokejistom Tomášom Plekancom (36), je papierovo ešte stále vydatá.

Športovec, ktorý má s Vondráčkovou dvoch synov, sa už o pár mesiacov stane otcom dieťaťa tenistky Lucie Šafářovej (32), no do vankúša rozhodne neplače ani speváčka. Českí novinári pristihli umelkyňu na pražskom letisku s fešným parkúristom, s ktorým sa spoločne vybrala do kanadského Montrealu...

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Lucie Vondráčková v utorok odletela z Prahy do Montrealu, aby si odtiaľ zobrala zvyšok svojich vecí, keďže tam dlhé roky žila. Na letisku ju pritom sprevádzal modrooký parkúrista Tomáš Zonyga. „Lucka nechce, aby to ktokoľvek vedel, ale je zamilovaná. Nehodí sa jej síce, aby to vyšlo pred rozvodovou bitkou najavo, ale už má tiež nového partnera,“ povedal zdroj portálu expres.cz s tým, že by malo ísť o učiteľa parkúru Luciiných synov Matyáša (7) a Adama (4).

Samotná Lucie fanúšikom na facebooku napísala, že „na letisku stretla známeho, takže sa cestou nudiť nebude“. Hoci je speváčka oficiálne ešte stále vydatá, rozvod s otcom jej dvoch detí je na spadnutie.