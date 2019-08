Vittek a jeho milenka Grešová na Cypre: Krásku museli zošívať, krvavá rána na tvári!

Prežívala hotové muky! Finalistka súťaže krásy Martina Grešová (32) a ženatý futbalista Róbert Vittek (37) spolu vyrazili na dovolenku na Cyprus.

Sladké leňošenie pri mori sa však v jednom krátkom momente zmenilo na peklo. Kráska skončila na operačnom lôžku a na tvári jej ostali stehy po zošívaní krvácajúcej rany. Športovec, ktorý svoju lásku vo chvíľach najväčšieho utrpenia držal za ruku, zároveň do detailov zdokumentoval šokujúce chvíle plné bolesti, keď Martinu zachraňovali lekári. Vittek a Grešová sa vybrali pohrkútať si spolu na Cyprus. No stačil jeden nešťastný okamih a smiech vystriedal plač. Prvá vicemiss súťaže Miss Universe skončila na operačnej sále.

„Môj milý Róbert Vittek, okrem toho, že ma držal za ruku počas šitia... a mačkal mi ju tak, aby ma to bolelo viac ako šitie, mi robil zjavne aj fotodokumentáciu a videodokumentáciu... lebo veď veľký joke (vtip, pozn. red.)... videá vám radšej nepostnem... lebo sama som ležala na tráve z toho, ako všetci na mňa kukali. A skoro som odpadla, nezvládam pohľad na krv a stres... akýkoľvek,“ napísala Martina k záberu z operačného stola, kde ju zošívajú dvaja lekári. Nepríjemnému úrazu predchádzala nehoda, v ktorej má prsty aj spomínaný futbalista. „Pýtate sa, čo sa stalo, skočila som na neho, na nafukovačku a udrela si bradu o jeho hlavu... Koniec príbehu, tiež to nechápem... Má šišatú hlavu proste...,“ dodala futbalistova frajerka, ktorá mala obrovské šťastie v nešťastí a vyviazla „len“ s troma stehmi.

„Ale musím pochváliť doktora, top job. Ešte mi asi pôsobia oblbováky, tak som stále vysmiata... Ale ono to prejde,“ dodala kráska k snímkam, z ktorých behá mráz po chrbte a určite by ich vo svojej fotozbierke nechcel mať žiadny dovolenkár. Horor, ktorý prežila, sa však snaží brať s humorom. V takom duchu sa prihovorila aj fanúšičkám svojej módnej tvorby. „Moje milé klientky, keďže som si stihla rozbiť držku, neviem, čo vám tu esteticky stihnem nafotiť, skôr nič, alebo... myslíte, že prežijete aj mňa s prelepenou bradou? Musíte sa zamerať na šaty, nie na ksicht,“ uviedla Grešová k záberu, kde pózuje s prelepenou bradou. Nový Čas brunetku ohľadne tohto dovolenkového úrazu oslovil, do uzávierky sa však nevyjadrila.