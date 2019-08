Manchestru City padol kameň zo srdca: Mastná pokuta vyriešila hroziaci zákaz prestupov!

Anglický futbalový šampión Manchester City sa vyhol sankcii od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v podobe zákazu transferov.

"Citizens" porušili pravidlá strešného orgánu svetového futbalu týkajúce sa získavania neplnoletých hráčov, za spomenuté previnenie však podľa BBC Sport dostali finančnú pokutu vo výške 370-tisíc švajčiarskych frankov teda približne 340-tisíc eur.

V pravidlách FIFA sa uvádza, že "medzinárodné prestupy hráčov sa môžu uskutočniť iba v prípade, ak hráč má minimálne 18 rokov". Funkcionári ManCity ohľadne tohto priestupku z decembra 2016 uviedli, že došlo k nesprávnej interpretácii príslušného nariadenia FIFA.

Za podobné porušenie pravidiel nedávno potrestali iný anglický klub FC Chelsea. FIFA naparila organizácii zo Stamford Bridge zákaz podpisovať zmluvy s novými hráčmi počas dvoch prestupových období, víťaz ostatnej edície Európskej ligy sa však proti verdiktu odvolal na Športovom arbitrážnom súde (CAS) v Lausanne.

Disciplinárny orgán pri posudzovaní skutkového stavu prihliadol aj na skutočnosť, že Manchester City nepoprel spomenuté konanie, priznal zodpovednosť a nakoniec vďaka tomu vyviazol iba s finančným postihom. Klub z Etihad Stadium je však naďalej vyšetrovaný pre údajne porušenie finančných pravidiel fair-play.

FIFA zakazuje medzinárodné prestupy hráčov mladších ako 18 rokov, aby ochránila deti pred vykorisťovaním a nezákonným obchodovaním s nimi. Existujú však aj výnimky. Neplnoletý futbalista môže prestúpiť do zahraničia napr. vtedy, ak sa jeho rodičia rozhodli presťahovať do novej krajiny z nefutbalových dôvodov.

Prestúpiť do cudziny môže aj hráč vo veku od 16 do 18 rokov, a to v prípade, ak sú oba kluby súčasťou Európskej únie a nový zamestnávateľ hráčovi zabezpečí vzdelávanie, odborný výcvik, životné podmienky aj potrebnú podporu. Futbalista mladší ako 18 rokov môže prestúpiť do zahraničia aj vtedy, ak oba kluby nedelí vzdialenosť viac ako 100 km.