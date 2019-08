Američania obišli všetky pravidlá: Supertalent Gauffová na US Open nastúpi!

Tak predsa ju dostala! Americká tenisová nádej Cori Gauffová, ktorá na seba upozornila postupom do osemfinále Wimbledonu, dostala voľnú kartu do hlavnej súťaže.

Iba 15-ročná hráčka si zahrá na grandslame, hoci týmto štartom poruší reglement Ženskej tenisovej asociácie (WTA). Regule ženskej asociácie totiž umožňujú hráčkam mladším ako 16 rokov štartovať maximálne na 10 turnajoch a prijať najviac tri voľné karty za rok, aby ich chránila pred rýchlym vyhorením. Gauffová tento limit naplnila tým, že prijala pozvánky do kvalifikácií na Roland Garros, do Wimbledonu a do hlavnej súťaže v Miami.

Navyše ani jej ranking nestačí ani na kvalifikáciu, hoci po Wimbledone zázračné dieťa poskočilo o 172 miest až na 140. priečku. WTA podľa všetkého privrie všetky oči, aj keď ide jednoznačne o ohýbanie pravidiel pre väčší zisk, ktorý Američania očakávajú z televíznych prenosov. Podujatia tzv. Veľkej štvorky tenisové pravidlá dodržiavajú, keď im vyhovujú...

Ak nie, tvrdia, že ony majú svoje vlastné pravidlá! A tak podľa očakávania v stredu organizátori US Open udelili voľnú kartu Gauffovej, ktorá sa kvalifikovala do hlavnej súťaže Wimbledonu ako najmladšia hráčka v histórii a hneď v prvom kole sa postarala o senzáciu, keď vyradila päťnásobnú šampiónku z All England Clubu Venus Williamsovú.

Záverečný grandslam tenisovej sezóny bude ochudobnený o niekoľko veľkých mien. Svoju neúčasť už potvrdili o. i. Juan Martín Del Potro, Andy Murray, Dominika Cibulková a neistý je aj štart Sereny Williamsovej, ktorá pre zranenie v hornej časti chrbta skrečovala finále v Toronte a následne sa odhlásila zo Cincinnati. „Skúšala som všetko možné, ale chrbát ma stále pobolieva,“ povedala.