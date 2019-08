Tereza Bizíková o láske s Fašiangom: Nebolo vôbec ľahké budovať si vzťah

Keď bola malá, mama o nej hovorila, že je poriadna herečka. Sama o tomto povolaní nesníva, aj keď si svojho času zarábala v televíznom komparze a práve nakrúcanie Oteckov sa jej stalo osudným.

Zoznámila sa tam so svojou terajšou láskou, hercom Marekom Fašiangom. Rozprávali sme sa s Terezou Bizíkovou (20), študujúcou modelkou, ktorá je vraj rada, keď má stále čo robiť.

Ako dlho a ako intenzívne sa venujete modelingu?

Modelingu sa venujem už asi piaty rok, ale zase nie tak intenzívne ako iné modelky. Popri škole sa toho nedá veľa stíhať, ale keď príde zaujímavá ponuka na fotenie, tak neodmietnem.

Kde študujete?

Na vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy.

Čo všetko máte vďaka spomínanému modelingu precestované?

Práve cestovanie je na tom úžasné. Stihla som toho vidieť naozaj dosť, ako napríklad Turecko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, čarovný Paríž i Miláno spojené s mojimi začiatkami. Najviac ma však očaril Karibik, konkrétne ostrov Guadeloupe, kde som strávila skoro dva týždne. Krásna krajina!

K bežnej práci modelky patrí fotenie spodnej bielizne. Nakoľko ste hanblivá na stupnici od 1 do 10, pričom 10 je najviac?

Áno, aj také fotenia k tomu patria, a je pravda, že som dosť hanblivá. Takže asi by to bolo niekde medzi 7-8.

Koľko námahy a odriekania vás stojí udržiavať sa vo forme? Platí u vás, že ani deň bez športu?

Musím sa priznať, že dosť. (smiech) Ja teda naozaj ľúbim papať. Často sa mi stáva, že na fotení, keď sa objednáva obed alebo catering, tak sa ma pýtajú, čo si dám, a ja im veselo a spokojne poviem, že pizzu alebo cestoviny. Potom všetci prekvapene pozerajú... Ale zase to nepreháňam a dokážem sa udržať. So športom to je tak pol na pol. Nedá sa naozaj všetko stíhať, ale snažím sa aspoň štyrikrát do týždňa niečo aktívne robiť, či je to už beh, fitko, alebo plávanie.

So svojím partnerom Marekom Fašiangom ste sa zoznámili, keď ste robili komparz pri nakrúcaní Oteckov. Stále sa tomu venujete? Dúfate, že by vás to mohlo niekam posunúť - napríklad k herectvu?

Komparz už nerobím. Bola som len párkrát a nevidela som v tom žiadnu budúcnosť, pokiaľ ide o herectvo. Aj keď ako malá som bola poriadna herečka, tvrdí mamina. (smiech)

Písalo sa tiež, že pracujete na klinike krásy v Bratislave. To platí?

Áno, brigádujem stále v jednom bratislavskom salóne.

Nie je tých aktivít na také mladé dievča až priveľa? Dá sa to stíhať?

Ako kedy. Niekedy mám pocit, že je toho naozaj veľa, ale zvládam to. Som aktívny typ človeka a som rada, keď mám stále čo robiť.

Ako vidíte svoju budúcnosť, čo by pre vás raz mohla byť práca číslo jeden?

To, čo bude pre mňa prácou číslo jeden, ešte neviem na 100 %, ale určite to bude niečo, čo budem robiť s radosťou.

A čo vás najviac baví robiť, keď nič robiť nemusíte? Zhodujú sa niektoré vaše záľuby s Marekovými?

Keď nič nemusím robiť, rada si prečítam dobrú knihu, alebo si pozriem dobrý film. A s Marekom máme veľa spoločných záľub, napríklad chodievame spolu behávať, navštevujeme divadlo, ale už za sebou máme aj zopár žúrov.

Často vás spolu vidieť v spoločnosti, na filmových či divadelných premiérach. Ste spoločenský typ?

Áno, som spoločenský typ a aj sa rada zabávam.

Ako sa vyrovnávate s tým, že po vašom boku je známy herec? Už ste si zvykli?

Pravdupovediac, zo začiatku nebolo vôbec ľahké budovať si vzťah, keďže sme boli toľko medializovaní a riešení, ale už som si zvykla. A keď sme aj spolu randili, nebrala som ho ako slávneho herca, ale ako normálneho chalana.

Medzi vami je trinásťročný vekový rozdiel. V akých situáciách ho cítite?

Vekový rozdiel medzi nami nejako extra necítim. Rozumieme si v každom smere. Možno iba v tom, že ako starší a skúsenejší mi vždy vie poradiť a pomôcť, keď to potrebujem.

Ako vyzerá vaše leto 2019?

Počas tohto leta viac oddychujem ako po minulé roky, trávim čas s rodinou a s priateľmi. Nedávno sme sa s Marekom vrátili zo spoločnej dovolenky na Sicílii, plánujeme navštíviť aj nejaké koncerty a festivaly a bude tiež predĺžený víkend niekde v zahraničí. Ale určite ma neminie ani práca. (smiech)