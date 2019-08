V Británii prebehol prieskum o realizácii brexitu: Výsledok je nejasný

Realizáciu brexitu cestou uzavretia britského parlamentu vidí ako prijateľný scenár viac Britov, než je tých, ktorí by s takýmto postupom vlády nesúhlasili. Tvrdí to aspoň prieskum, ktorého výsledky v utorok na svoju titulnú stranu umiestnil denník The Daily Telegraph.

Britský premiér Boris Johnson sľubuje, že svoju krajinu z Európskej únie vyvedie na konci októbra "za každú cenu" a nevylúčil, že by z rozhodovania o podobe brexitu mohol parlament vyradiť.

The Daily Telegraph o prieskume informoval tak, že podľa 54 percent dospelých Britov by mala byť v záujme dokončenia brexitu ukončená aktuálna parlamentná schôdza. Neuviedol však, že agentúra ComRes, ktorá anketu vypracovala, toto číslo získala až po vyradení odpovedí "neviem". Nerozhodne sa pritom vyjadrilo 19 percent opýtaných, pričom "brexit akýmikoľvek prostriedkami" podporilo 44 percent a proti ich bolo 37 percent.

"To, že si väčšina verejnosti niečo myslí, možno povedať, len keď je to viac ako 50 percent. Nemôžete sa tváriť, že je to väčšina, keď vynecháte tých, ktorí povedia, že nevedia. Tí ľudia stále existujú," komentoval postup konzervatívneho denníku šéf politických prieskumov v britskej pobočke agentúry YouGov Anthony Wells.

Kritika zaznieva aj voči formulácii kľúčovej otázky. Autori prieskumu sa ľudí pýtali, či súhlasia, alebo nesúhlasia s tvrdením: "Boris (Johnson) musí realizovať brexit akýmikoľvek prostriedkami, vrátane uzatvorenia parlamentu, ak by to bolo nutné, aby sa zabránilo tomu, že ho poslanci zastavia."

"Otázka je podaná takým spôsobom, že by mohla ľudí navádzať k tomu, aby s ňou súhlasili. V tvrdení je napríklad implicitne vyjadrená myšlienka, že parlament určite brexit zastaví. Nie len odloží, ale zastaví. Toto v zásade zveličuje pociťované ohrozenia brexitu, pokiaľ parlamentná schôdza prerušená nebude, "uviedla organizácia Full Fact, ktorá overuje tvrdenia na britskej politickej scéne. Keď v júni názor Britov na účelové zablokovanie parlamentu kvôli brexitu bez dohody zisťoval YouGov, výsledok bol oproti ankete ComRes úplne opačný.

Britániu čaká turbulentný september: Pokúsia sa poslanci zmariť brexit bez dohody?

O možnosti uzatvorenia parlamentu bezprostredne pred októbrovým termínom britského odchodu z EÚ sa v Británii diskutuje už niekoľko mesiacov. Predseda Dolnej snemovne John Bercow v júni uisťoval, že parlament "nebude vylúčený z rozhodovacieho procesu". Tak či onak ale nie je vôbec jasné, či by poslanci boli schopní brexitu bez dohody zabrániť, ak by sa vláda skutočne touto cestou vydala.

Šéf snemovne Bercow svoj názor na úlohu poslancov v brexitovém procese dnes zopakoval pri vystúpení v rámci umeleckého festivalu Fringe v škótskom Edinburghu. "Ak príde akýkoľvek pokus o to obísť, vyšachovať, alebo nedaj bože uzavrieť parlament, potom to bude niečo, čo sa mi hnusí. Budem každým kúskom svojho tela bojovať za to, aby som niečomu takému zabránil. (...) Sme demokratická spoločnosť a parlament bude vypočutý," citoval ho škótsky denník The Herald.

Na otázku istého člena publika, či môže britský parlament zastaviť brexit bez dohody, Bercow odpovedal iba: "Áno."