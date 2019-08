Slovan zvládol odvetu s Dundalkom: O skupinovú fázu Európskej ligy zabojuje proti PAOKU Solún

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorkovom odvetnom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 v Dubline nad FC Dundalk 3:1. Po víťazstve 1:0 v prvom zápase na Tehelnom poli si "belasí" vybojovali postup do majstrovskej vetvy play off EL, v ktorej sa stretnú so zdolaným tímom z 3. predkola Ligy majstrov, gréckym tímom PAOK Solún.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na štadióne Tallaght rozhodli zverenci Jána Kozáka ml. o postupe už v prvom polčase. Najskôr v 12. minúte otvoril skóre po zakončení hlavou Rafael Ratao, o 21 minút neskôr pridal druhý zásah Aleksandar Čavrič. Po prestávke domáci znížili stav vďaka gólu Michaela Duffyho a v nadstavenom čase uzavrel skóre duelu Erik Daniel.

Prvý zápas play off proti PAOK odohrá Slovan na domácej pôde vo štvrtok 22. augusta o 21.00 h.

odvetný zápas 3. predkola EL UEFA 2019/2020:

FC Dundalk - ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:2)

Góly: 71. Duffy - 12. Ratao, 33. Čavrič, 90.+3 Daniel. Rozhodovali: Schörgenhofer - Gutschi, Schreiner (všetci Rak.), ŽK: McEleney, Shields - Ljubičič

Dundalk: Rogers - Gannon, Boyle, Cleary (46. Hoare), Massey - Mountney, Shields, Murray (46. McEleney), McGrath (79. Kelly) - Hobban, Duffy

Slovan: Greif - Medveděv (65. Apau), Abena, Božikov, De Marco - Ljubičič, De Kamps - Čavrič (61. Daniel), Holman, Ratao (86. Suchockij) - Šporar

/prvý zápas 0:1, Slovan postúpil do play off/

Domáci začali bez rešpektu, hneď po úvodnom výkope zatlačili Slovan a po strele Murraya musel Greif vytiahnuť prvý ťažký zákrok. "Belasí" odpovedali akciou v 5. minúte, keď sa po chybe domácej obrany a zaváhaní brankára Rogersa dostal k lopte Holman, no jeho strelu mieriacu do bránky zastavil Massey. O 7 minút neskôr sa dostal po pravej strane do brejku Šporar, nacentroval loptu do šestnástky priamo na Rataa a krídelník Slovana hlavou namieril presne - 0:1. Zverenci Jána Kozáka ml. boli blízko ku gólu aj v 17. minúte, keď Holman len tesne minul bránku po ďalšom rýchlom protiútoku. Slovan čakal na svoje príležitosti, Dundalk musel streliť gól, čo slovenskému majstrovi hralo do karát a mohol útočiť do otvorenej obrany. Greif však predtým musel zasiahnuť po delovke Shieldsa a neskôr tesne minul bránku Murray. V 33. minúte poslal Božikov loptu na hrot útoku, Čavrič bol pri nej prvý a rutinérsky preloboval vybiehajúceho Rogersa - 0:2. Domáci chceli do konca polčasu znížiť, po priamom kope Murraya opäť zasiahol Greif a Slovan si sľubný náskok udržal.

Po prestávke vybehli na trávnik dvaja noví hráči v drese domácich, Dundalk však v tej chvíli musel streliť na postup štyri góly a to rozbehnutý Slovan nemienil dopustiť. V Dubline sa však rozpršalo a čoraz ťažší terén sedel viac hráčom írskeho majstra. Ten chcel tomu slovenskému streliť aspoň jeden gól a vďaka húževnatému výkonu sa mu to podarilo v 71. minúte. Spoza šestnástky napriahol Duffy a pomocou ľahkého teču prekonal Greifa. Už v ďalšej akcii domácich zahral v šestnástke rukou Apau a domáci mali možnosť vyrovnať z pokutového kopu. Hoban však Greifa neprekonal, brankár Slovana jeho strelu vyrazil nohami. Záver stretnutia poznačili tvrdšie osobné súboje, no Bratislavčania si už víťazstvo nenechali ujsť a v nadstavenom čase ho ešte poistil Daniel.