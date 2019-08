Žiarlivec poslal svojej frajerke zoznam pravidiel, ako sa má vonku správať: Č. 9 a 12 vás odstrelia

Zoe Scholefield mala donedávna frajera, ktorý ju ovládal takmer vo všetkom. Teraz už expriateľ jej poslal 12 pravidiel, ktoré chcel, aby dodržiavala, keď bude vonku. Poriadne vás prekvapia!

Zoe z anglického mesta Wakefield vo West Yorkshire dostala od svojho bývalého pravidlá, ktoré jej hovoria, že ak sa k nej napríklad priblíži iný muž, musí mu povedať, že má priateľa, píše portál Metro. Napriek jeho naliehaniu, ovládaniu a bráneniu komunikácie s inými mužmi sa ukázalo, že práve on je ten, kto podvádzal. Zoe preto zverejnila zoznam pravidiel, ktoré jej nariadil.

1. Netancuj ako šľapka v klube Reflex.

2. Príliš sa neopi.

3. Žiadni muži a ak áno, ak nejaký za tebou príde, musíš mu povedať, že máš priateľa.

4. Vždy si dávaj pozor na svoj nápoj, aby si si bola istá, že ti tam nikto nič nedal.

V bode číslo 5 a 6 upresňuje, s kým sa môže „stýkať“, a trvá na tom, aby nikto okrem nej a jej troch priateliek nemohol byť v tej istej miestnosti ako ona. Vo vymenovávaní pravidiel ďalej pokračuje:

7. Nemôžeš ísť do izby niekoho iného.

8. Dáš mi vedieť o všetkom, čo sa stane, a priprav sa na to, že mi budeš musieť vysvetliť tvoje príbehy na internete.

9. Vždy mi pošleš fotku tvojho oblečenia spredu aj zozadu, aby som ti ich mohol schváliť.

10. Píš mi, aj keď budem spať. Správy si nájdem ráno.

11. Ak budeš mať čas, zavolaj mi alebo pusti videohovor. Ale daj mi o tom vedieť dopredu.

12. Ak to bude možné, pred tým, ako pôjdete spať, mi pošli video z izby. Dokážeš mi tým, že tam nikto iný s vami nie je a vy si idete ľahnúť.

Slovák spísal typy žien, ktorým by sa mali muži vyvarovať: V bode č. 4 sa nejedna nájde!

Jej bývalého ľudia na Twitteri označili za „otravného“ a „nebezpečného“. „Tvoj bývalý musí navštíviť nemocnicu pre duševne chorých,“ okomentoval zoznam pravidiel Lee Hallas. Kritikou na internete nešetril ani Mike Williams: „Wow, tvoj ex znie ako najotravnejší a najnebezpečnejší na svete žijúci sociopat“.

„Je to paranoja. Myslí si, že urobíš to, čo on urobil tebe, a tak sa ťa snaží ovládať. Mala som kamaráta, ktorý presne toto robil svojej bývalej,“ zverilo sa so svojou skúsenosťou ďalšie dievča na Twitteri. „Neviem, kto by toto potreboval počúvať. Ak vám váš priateľ nakáže čo i len jednu z týchto vecí, mali by ste mu ukázať dvere. Ovládanie nie je prejav lásky,“ okomentoval zoznam pravidiel Ashley Nivens.