Nedostavaný skelet nemocnice začali búrať po 30 rokoch: Prvú ranu Rázsochám zasadil Pellegrini

Strašiak bude čoskoro minulosťou! Chátrajúci komplex na Rázsochách začali v utorok búrať za prítomnosti vládnych pohlavárov. Premiér Peter Pellegrini (Smer - SD) sa posadil do bagra a mohutným mechanizmom sa zahryzol do konštrukcie.

Neďaleko stála ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ktorá premiéra sledovala. V najbližších mesiacoch by mali skelet zrovnať so zemou a na mieste by mala vyrásť nová nemocnica.

Už v máji tohto roku premiér Peter Pellegrini s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou symbolicky položili základný kameň novej nemocnice. Trvalo niekoľko mesiacov, než sa do odpudivého skeletu nemocnice pustili búracie mechanizmy. „Sme bližšie k tomu, že Bratislava bude mať po mnohých rokoch univerzitnú nemocnicu, ktorú si pacienti a zdravotnícky personál zaslúžia,“ povedala ministerka Kalavská, ktorá zároveň uviedla, že pacienti budú mať k dispozícii adekvátne podmienky na liečbu a lekári, sestričky a zdravotnícky personál zasa dôstojné podmienky na prácu.

O slovo sa napokon prihlásil aj premiér, ktorý prítomných zaujal majstrovským ovládaním niekoľkotonového bagra. Práve jeden z najmocnejších mužov Slovenska sa ako prvý zahryzol do 30-ročnej konštrukcie. Onedlho ho však na mieste vystriedali profesionáli, ktorí majú na mieste do roku 2024 postaviť Univerzitnú nemocnicu. Verejné obstarávanie na komplexnú prípravu projektu vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva koncom mája tohto roku a hodnota zákazky je 17,5 milióna eur. Moderný komplex bude patriť spolu s pripravovaným nemocničným areálom v lokalite Bory v Devínskej Novej Vsi k prvotriednym strediskám zdravotnej starostlivosti v hlavnom meste. Na Rázsochách by mali ošetrovať pacientov z rôznych častí Slovenska.

Rázsochy v číslach:

- Udržiavanie skeletu a stráženie: 65 mil. €

- Búranie: 5 - 25 mil. €

- Plánovaný rozpočet novej nemocnice: 263 mil. €

- Podlažná plocha: 131 000 m2

- Obstavná plocha: 501 000 m2

- Možný počet lôžok: 800

- Parkovacie miesta: 360

- Vyvlast. pozemky: 15,33 ha

- Rezervovaný pozemok: 24 ha

Ako šiel čas s Rázsochami

1982 – príprava na výstavbu nemocnice

1985 – bola schválená projektová dokumentácia

1987 – nadobudlo platnosť stavebné povolenie

1992 – zastavenie výstavby pre dočasné prerušenie fi nancovania

2003 – návrh na odpredanie pozemku; nepredal sa, nebol oň záujem

2008 – obnovenie dostavby nemocnice

2009 – ministerstvo zdravotníctva vykonalo audit a plánovalo nemocnicu dostavať; predbežná cena sa vyčíslila na 480 miliónov eur

2010 – projekt bol zamietnutý ako príliš drahý

2016 – minister zdravotníctva Tomáš Drucker hovoril o rekonštrukcii do roku 2022

2017 – príprava obstarávania na búranie