Zbláznili sa?! Český párik si vyrobil celosvetový škandál: Prasačiny v posvätnom chráme na Bali!

Párik z Českej republiky, preslávený na Instagrame, pobúril verejnosť po tom, ako zverejnil svoju nechutnú "akciu" so svätenou vodou v starom posvätnom chráme na Bali. To, čo urobili, si dokonca nakrútili na video a zavesili na internet!

Hoci turisti tvrdili, že nemali tušenia o tom, že dané miesto je posvätné a neskôr sa ospravedlnili, nahnevali množstvo ľudí, ktorí im neveria, píše portál Fox News.

Sabina Doležalová a Zdeněk Slouka zverejnili 9. augusta na Instagram drzé video, ktoré si pozrelo viac ako 85 000 používateľov. V krátkom videu, ktoré natočili v chráme Beji v Sacred Monkey Forest Sanctuary v dedinke Ubud na Bali, sa pár chichotal pri fontáne, zatiaľ čo ich tretia osoba nakrúcala. Sabina Doležalová sa potom prehla, zdvihla sukňu a jej priateľ Zdeněk ju odzadu dvakrát pofŕkal svätenou vodou. Sabina skríkla, trojica sa pustila do rehotu a v tom kameru vypli.

Aj napriek tomu že mladý pár odvtedy video vymazal a svoje účty zmenili na súkromné, podľa Yahoo už napáchali dostatok škody. Doktorka Arya Wedakarna, ktorá pracuje ako senátorka pre indonézsky ostrov, na druhý deň zdieľala ich video na svojom instagramovom profile, kde si ho mohlo pozrieť až 172 000 jej sledovateľov. Tí na video reagovali doslova masívne.

Senátorka v príspevku obvinila pár zo „sexuálneho obťažovania“ v chráme Beji a do dnešného dňa jej príspevok ohodnotilo 6 000 ľudí. Sabina a Zdeněk sa medzitým za svoj čin rýchlo ospravedlnili vo videu, ktoré Arya Wedakarna taktiež zdieľala.

„Je nám ľúto videa zo včerajška. Zneuctili sme svätý chrám a posvätnú vodu. Vôbec sme o tom nevedeli. Je nám ľúto toho, čo sa stalo,“ znejú slová Zdenka a v ospravedlňovaní pokračovala Sabina: „O svätom chráme a posvätnej vode v dedine Ubud sme nemali tušenie. Naozaj sme nechceli urobiť nič zlé, je nám to naozaj ľúto a dúfame, že nám to odpustíte. Teraz sa len snažíme urobiť všetko pre to, aby sme to napravili“.

Podľa ich profilov na Instagrame Sabina súťaží v bikini fitness a Zdeněk je online tréner a výživový poradca. Napriek dobrým úmyslom, ktorý pár pôvodne mal, si ich verejnosť podala pre ich „nechutné“ a „urážlivé“ správanie v chráme Beji. „Ako turisti by ste mali vedieť o miestnej kultúre, náboženstve a o tom, čo môžete a nemôžete robiť ešte predtým, ako danú krajinu navštívite,“ uviedol jeden z komentátorov ich „hlúpej“ akcie na Instagrame.

„Vôbec to nie je smiešne, je to zahanbujúce a slečna nemá žiadnu hrdosť. Ospravedlňujem sa všetkým na Bali. My, turisti z Českej republiky, nie sme všetci rovnakí,“ okomentovala ďalšia. „Ale no tak, nebuďte hlúpi a netvrďte, že ste o tom nemali ani len potuchy. Pozri sa na seba teraz, ako predstieraš, že ti to je ľúto. Ale keď si to robil, smial si sa nášmu svätému chrámu. Používaj svoj mozog,“ nešetril kritikou ďalší pobúrený používateľ Instagramu.

Sabina Doležalová údajne po incidente finančne prispela dedine, aby vyjadrila svoju ľútosť. „Dedine poskytli dobrovoľný príspevok. Nech ide o akúkoľvek sumu, Sabina a jej priateľ ju darovali čisto dobrovoľne,“ podľa Yahoo informoval miestne médiá Daniel Šimkovič, ktorý je manžérom Sabiny.

Chrámy v Sacred Monkey Forest Sanctuary v dedine Ubud sa podľa ich oficiálnych webových stránok datujú od 14. storočia. Práve chrám Beji je známy svojou očisťujúcou silou ducha a rovnako aj tela.