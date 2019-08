Peter už dva roky bojuje o kompenzáciu za 12-hodinové meškanie lietadla: Ako dostať peniaze pri meškaní letu?

O tom, že dovolenka nie je vždy len o príjemných zážitkoch, sa presvedčil Peter (40) z Popradu. Ešte pred dvoma rokmi bol spolu s rodinou na dovolenke v Kalábrii v Taliansku.

A pri odlete nastali problémy. Na miestnom letisku museli v nepohodlí čakať 12 hodín a ani po návrate sa nedomohli kompenzácie. Na čo máte nárok, keď vám mešká let? Pri meškaní lietadiel platia pravidlá, ktoré určujú, na čo má kedy cestujúci nárok. Peter bol s manželkou a dvoma malými deťmi pred dvoma rokmi na dovolenke. Už počas pobytu boli problémy, no najhoršia bola doprava späť na Slovensko.

„Príchod na letisko bol okolo 21.00 hod. Po krátkom čase naskočilo meškanie a už to tak išlo až do rána. Žiadne ďalšie info, zástupkyňa CK s nami vôbec nebola,“ posťažoval sa Peter. Len z času na čas dostali od pani z letiska informáciu, že „nič viac nevedia“. Letisko bolo malé a o polnoci ho zatvárali. „Jeden bufet ostal otvorený, ale nič v ňom nebolo,“ posťažoval sa Peter. „Neprajem nikomu zažiť ten pocit. Žiadne ospravedlnenie, žiadna kontaktná osoba, vôbec nič. Sťažujte sa na lampárni. Len nám strčili dotazník o kompenzácii a to bolo všetko.“

Čo treba urobiť:

Priamo na letisku

Nájdite stánok alebo pobočku spoločnosti, od ktorej máte kúpenú letenku. Predajca dovolenky ani správa letiska vám nepomôžu.

Personál aerolínií takmer určite vie, čo sa deje, ale ak vás požiada, vysvetlite situáciu.

Budete musieť vypísať alebo aspoň podpísať tlačivo vypísané na základe vašej výpovede.

Žiadajte informáciu, kedy bude vaša žiadosť vybavená. Poukážky na občerstvenie vám dajú hneď, ale ak si nárokujete finančnú kompenzáciu, bude to trvať dlhšie.

Doma

Ak ste z akéhokoľvek dôvodu žiadosť nestihli podať na letisku, urobte tak cez webovú stránku aerolínií. Čím skôr, tým lepšie, ale urobiť je to možné do 3 rokov od zrušeného či omeškaného letu.

Ak sa na takéto vybavovanie necítite, oslovte niektorú zo spoločností, ktoré sa na vybavovanie takýchto kompenzácií špecializujú.

Vypíšte tlačivo, opíšte situáciu a priložte potrebné doklady.

Na stránke by mala byť uvedená lehota vybavenia.

Ak si žiadosť vybavujete sami a nárok na kompenzáciu vám zamietnu, skúste sa ešte obrátiť na odborníkov, ktorí tieto kompenzácie vymáhajú. Majú veľa skúseností a aj prístup k databáze letov, takže vedia, ako lety prebiehali. Obvykle si účtujú poplatky vo výške 20 - 25 % z priznanej sumy, ale iba v prípade, ak kompenzáciu vymôžu. Ak sa im to nepodarí, neplatíte nič.

Presný čas, za ktorý váš problém spoločnosť vyrieši, sa nedá vopred určiť. Všetko závisí od toho, ako letecká spoločnosť spolupracuje. Niekedy sú to dni, niekedy mesiace.

Nárok na kompenzáciu nemáte, ak meškanie spôsobili

N epriaznivé poveternostné podmienky, ktoré neumožňujú vykonanie letu

poveternostné podmienky, ktoré neumožňujú vykonanie letu P rírodná katastrofa - obmedzenie letovej prevádzky napríklad pri výbuchu sopky

- obmedzenie letovej prevádzky napríklad pri výbuchu sopky Š trajk tretej strany

tretej strany Bezpečnostná situácia

Obmedzenie letovej prevádzky

Meškanie rieši dopravca, nie cestovka

Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Podľa európskych pravidiel je zodpovedná či už za zmeškaný alebo odložený let letecká spoločnosť. Aj v charterovom lete, aj v linkových letoch cestovná kancelária v podstate odovzdáva klienta leteckej spoločnosti a nemá na ich vzťah dosah. Je to z viacerých dôvodov. Keď aj chceme ako cestovné kancelárie pomôcť klientom a intervenovať v ich mene, letecké spoločnosti to nedovolia a dohovárajú sa priamo s klientom, ktorý je ich partnerom.

Právo na starostlivosť

občerstvenie vo forme stravy a nápojov

hotelové ubytovanie v prípadoch, keď je nutný pobyt na jednu alebo viac nocí

prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania, či už je to hotel, alebo iné

dva telefónne hovory, telexy, faxové správy alebo e-maily

Nárok na kompenzáciu

Nárok na sumu, ktorá je stanovená v závislosti od dĺžky dráhy letu. Tá sa meria vzdušnou čiarou.

Právo na vrátenie ceny letenky