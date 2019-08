Hviezda Oteckov má problémy s predajom domu: Kobielsky pristúpil k ráznemu rozhodnutiu

Herec Vlado Kobielsky (44), hviezda seriálu Oteckovia, je známy tým, že rád a vo veľkom investuje do nehnuteľností.

Jeho zárobky sa rátajú v desaťtisícoch eur, a preto niet divu, že jeho meno svieti na listoch vlastníctva k viacerým nehnuteľnostiam. Jednej z nich, konkrétne vo vychytenej Záhorskej Bystrici, sa po narodení najmladšieho syna Krištofa rozhodol zbaviť. Dom je však v ponuke na realitnom trhu dlhé mesiace, no o Kobielskeho nehnuteľnosť zrejme ešte nikto nezakopol. Herec bol tak nútený pristúpiť k radikálnejším rozhodnutiam!

Kobielsky nemá ako vyhľadávaný umelec o pracovné ponuky vôbec núdzu. Nielenže si zarobil v seriáloch, tanečnej šou Let´s Dance či v relácii Dobre vedieť, dukáty sa mu sypú do vrecka aj vďaka Oteckom, ktorí sú u divákov mimoriadne obľúbení. Svoje zarobené peniaze však dokáže podnikavý herec šikovne točiť. Jednou z jeho obľúbených a výnosných aktivít je aj investovanie poriadych balíkov eur do nehnuteľností. Má ich preto viacero. So spravovaním majetku má hercovi pomáhať jeho manželka Alenka, ale ako sme sa dozvedeli, po narodení najmladšieho synčeka Krištofa, muselo ísť všetko bokom. A práve materské povinnosti mali Kobielských prinútiť zbaviť sa rozsiahleho domu s výmerou 228 metrov štvorcových, ktorý si tiež vyžadoval patričnú pozornosť a starostlivosť.

Táto nehnuteľnosť sa tak ocitla v ponuke realitnej kancelárie už v marci tohto roka a dodnes tam svieti. O Kobielskeho dom, kde sa nachádzajú dve bytové jednotky, jedna päťizbová a druhá štvorizbová, však zdá sa nie je taký záujem, ako by si známy herec predstavoval. A preto musel pristúpiť k nutným a pozmeňujúcim opatreniam. „Pred tromi týždňami sa rozhodol, že zníži jeho sumu, aby bola väčšia šanca na predaj a dokonca zrušil aj možnosť prenájmu, ktorá tam dovtedy bola,“ povedal nám Kobielskeho známy. „Záujemcov o prenájom mal veľa, no s manželkou sa dohodli, že dom predajú, preto túto možnosť zrušil,“ dodal Vladov kamarát. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na samotného umelca, no ten do uzávierky neodpovedal.

Plánuje ďalšie investície?

Okrem spomínanej predávanej nehnuteľnosti Kobielsky vlastní v danej lokalite aj ďalší dom, kde žije s manželkou a deťmi. Okrem toho má podnikavý Vlado aj vilu neďaleko Bratislavského hradu a dokonca si už stihol zadovážiť aj luxusné bývanie na slnečnej Floride. Doň mal pritom investovať najmä kvôli svojim ratolestiam, ktoré by mohli mať v budúcnosti záujem o štúdium v zahraničí.

Aj keď mal herec údajne dostať od manželky na kúpu nových nehnuteľností stopku, povráva sa, že sa znova rozhliada po nových možnostiach. „Chcel si kúpiť menší luxusný byt v centre hlavného mesta v novostavbe neďaleko Dunaja a nákupného centra. Rozmýšľal nad tým aj s kolegom Filipom Tůmom, ale ceny sa im zdali privysoké a preto z tohto zámeru nakoniec upustili," uzavrel zdroj Nového Času.