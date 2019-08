Saganová s Marlonom v aute: Katka, načo riskuješ za volantom?

Zbytočný risk! Manželka cyklistu Petra Sagana (29) momentálne trávi leto na Slovensku. A kedže je teplo, Katarína (32) nosí šľapky. Dokonca v nich bola v aute, kde mala na zadnom sedadla ročného synčeka Marlona!

Je pravdepodobné, že v nich aj šoférovala, čo je ale považované za hazard...

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Polovička trojnásobného majstra sveta v cyklistike Petra Sagana si užíva posledné týždne v rodnom Dolnom Kubíne v kruhu svojej rodiny. Minulý týždeň nachytal Nový Čas Katku v Žiline na frekventovanej čerpacej stanici so synčekom Marlonkom v náručí. Okrem nás sa aj čitatelia začudovali, že pani Saganová mala na nohách obuté šľapky, v ktorých sa rozhodla šoférovať svoj luxusný Range Rover. Zdá sa, že Kataríne zrejme chýba v živote adrenalín a rada sa zahráva s osudom. Šoférovať v šľapkách je totiž mimoriadne nebezpečné, o to viac, keď má navyše v aute ešte aj malého synčeka! Už v najbližších dňoch by mala Katka ukončiť svoj pobyt na Slovensku a vrátiť sa späť do Monaka.

„Prázdninové dni na Slovensku sú takmer za nami, už sa nám to kráti. Bolo nám tu úžasne, ako vždy,“ napísala Saganová na instagrame, čím potvrdila, že čoskoro odletí do Francúzska.

Prečo nešoférovať auto v žabkách

Ján Bazovský, dopravný analytik: "Ideálne by bolo šoférovať naboso, vtedy má človek najväčší cit, čo sa týka ovládania pedálov. To však prináša veľké riziká. Stačí malý kamienok, a keď naň stúpite bosou nohou, môže vodič zareagovať rôzne. Najmä v mestskej premávke potrebujeme často reagovať. Obuv by preto mala byť pevne prichytená k chodidlu. Môže sa stať, že šľapky či žabky zavadia o vedľajší pedál, vyzujú sa alebo vzpriečia, a to je nebezpečné. Už keď, tak sandále s pevným uchytením aj na päte."