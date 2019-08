Milan Dvorščík aj po správach o Vivianiho neúčasti na MS varuje: Sagan bude mať problém, náš tím je slabý

Petrovi Saganovi (29) odpadol veľký súper! Taliansky cyklista zo zoskupenia Deceuninck-Quick-Step a čerstvý majster Európy Elia Viviani (30) nebude štartovať na septembrových majstrovstvách sveta v anglickom Yorkshire.

Skúsený pretekár usúdil, že profil trate by mu neumožnil zabojovať o víťazstvo, preto sa radšej rozhodol skúsiť šťastie na klasikách. Následne vymení cesty za dráhu. „Lídrom talianskeho tímu bude Matteo Trentin a ja nie som Superman. Bolo by hlúpe myslieť si, že by som prišiel na svetový šampionát v ideálnej fyzickej kondícii,“ zhodnotil Viviani, ktorého rozhodnutie muselo potešiť najmä nášho Petra Sagana.

„Viviani by bol vážny kandidát na titul. Taliansko má silný tím, čo sa o tom slovenskom povedať nedá. Peter na MS síce nebude úplným top favoritom, no súperi si na neho budú dávať obrovský pozor, keďže má visačku trojnásobného majstra. Zdolať ho môžu jednoznačne na základe tímovej prevahy,“ povedal pre Nový Čas bývalý cyklista a rozhodca Milan Dvorščík.

„Saganovi bude trať sedieť a bude na ňu určite dobre pripravený. Možno bude aj výkonnostne na tom najlepšie zo všetkých jazdcov. Na titul z MS to však nestačí. Cyklistika je kolektívny šport. Peter na MS takmer vždy ťažil z vyrovnanosti všetkých mužstiev. Náš tím nebude natoľko silný, aby dokázal zlikvidovať únik či vyriešiť nejakú potenciálne negatívnu situáciu. Záver si dokáže Peter ustrážiť aj sám, ale keď vám ujde skupina a bude mať náskok trebárs tri minúty, náš tím to nezvládne. Toto mu reálne naozaj hrozí,“ dodal Dvorščík.