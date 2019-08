Bývalá hviezda Spartaka Ján Gabriel: Čo robil Trnavčan medzi slovanistami?

Nevedia si prísť na meno! Ich dlhoročná rivalita siaha niekedy až za hranicu únosnosti. Futbalové kluby Slovan Bratislava a Spartak Trnava si dlhšie idú po krku.

Naposledy počas otvorenia nového Tehelného poľa, keď červeno-čierni nechceli nastúpiť na ligový zápas pre nedostatočné bezpečnostné opatrenia. Ich fanúšikovia duel úplne ignorovali. Medzi oboma tábormi vládne nepriateľstvo.

Človeka by preto prekvapilo, že sa vo výprave Slovana na odvetu 3. predkola Európskej ligy do Dublinu proti Dundalku (Slovan zvíťazil 3:1 a postúpil do play off) objavil Ján Gabriel (57) - bývalý hráč Trnavy, neskôr Dunajskej Stredy a dvoch tureckých klubov Bursaspor a Zeytinburnuspor.

Gabriel má dnes cestovku, ktorá ponúka zájazdy najmä do krajiny polmesiaca s možnosťou zahrať si golf. Aj vďaka tomu je skôr príkladom zbližovania sa Slovana a Trnavy ako ich vzďaľovania. Ani v pokročilom veku však nechápe, ako sa môžu kluby tak nenávidieť.

„V minulosti sme sa všetci hráči navzájom poznali,“ pripomína. „Stretávali sme sa na letiskách, objímali sa a rozprávali spolu. Rivalita existovala len v deň zápasu. Teraz je to celkom inak. Niektoré slovenské kluby majú po príchode do Beleku problém bývať v rovnakom hoteli. Každý tím musíme umiestniť inde,“ krúti hlavou Gabriel. Počas legionárčenia v Turecku sa s takým niečím nestretol. „Vtedy spalo v jednom hoteli aj šesť tímov. A nikomu to neprekážalo.“

Už dvanásť rokov sa slovanisti aj vďaka jeho cestovnej kancelárii pripravujú na jarnú časť sezóny práve v Beleku. Gabriel má v Slovane stále veľa kamarátov. Jána Švehlíka a Petra Kašpara z čias, keď ešte hrávali proti sebe. Takisto aj technického riaditeľa Zdena Romana či Ivana Kmotríka mladšieho. Pred včerajšou odvetou nepochyboval o postupe Slovana, ktorý išiel do odvety s jednogólovým náskokom. „Mohol dosiahnuť aj lepší výsledok, keby rozhodca odpískal po troch rukách aspoň jeden pokutový kop. Verím belasým, že pôjdu ďalej,“ prognózoval rodený Trnavčan.

V Írsku je prvýkrát. Pozrel si futbal i golfové ihriská. Hru s menšou loptičkou miluje, ale nie je do nej zbláznený. „Mám hendikep 15. Veľmi dobre je na tom Ján Kozák starší. Má hendikep 5. Vyzývam ho na partičku do Turecka. Keď viedol reprezentáciu, chodil tam sledovať mužstvá. Ráno si dal golf a popoludní sedel na zápasoch. Párkrát sme si spolu zahrali, ale málokedy sa mi podarilo nad ním vyhrať,“ prezradil Gabriel.