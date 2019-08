Nájdu konečne letkyňu Ameliu Earhart? Objaviteľ vraku Titanicu má horúcu stopu

Podarí sa konečne nájsť Ameliu Earhart? Americká letkyňa zmizla aj so svojím navigátorom v júli 1937.

Do pátrania po jej lietadle sa teraz pustil Robert Ballard, objaviteľ vrakov Titanicu a nemeckej vojnovej lode Bismarck. A má horúcu stopu. Ballard (77) a jeho tím sa sústredili na ostrov Nikumaroro, ktorý sa v minulosti volal Gardnerov. Už dávno sa tam našli predmety, ako sú fľaše a americká kozmetika, ktoré pochádzajú z čias, keď Amelia zmizla. Našli sa tam aj kúsky hliníkových plechov z lietadla a kostra, ktorú síce v roku 1940 označili za mužskú, no novšie výskumy naznačujú, že mohla byť ženská. Výška kostry a dĺžka niektorých kostí zodpovedajú Ameliinej postave.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ballardov tím však najviac zaujala fotografia, ktorá vznikla pri ostrove v októbri 1937. Zobrazuje starý vrak lode, v opačnom rohu je však malý predmet trčiaci z vody. Po zväčšení sa zdá, že by to mohol byť podvozok lietadla. Jeho vrak mohol byť vtedy ponorený v plytkej vode, no prúdy ho odvtedy mohli stiahnuť ďalej. Dno oceánu len kúsok od brehov ostrova prudko klesá do hĺbky 3 000 metrov.

Amelia Earhart a jej navigátor Fred Noonan boli v roku 1937 na ceste okolo sveta. V lietadle Lockheed Electra mierili na Howlandov ostrov, tam však 2. júla 1937 nedorazili. Oficiálna verzia je, že po spotrebovaní paliva havarovali v oceáne. Tomu dlho veril aj Ballard. Po predložení všetkých nepriamych dôkazov sa však rozhodol preskúmať okolie Gardnerovho ostrova, ktorý leží južne od Howlandovho. Tam už síce hľadali iní, no nemali rozpočet a vybavenie, aké má k dispozícii Ballard. Ten na misiu vysiela svoju loď Nautilus s podmorskými robotmi.

Slávna letkyňa

- Narodila sa 24. júla 1897

- Zmizla 2. júla 1937

- V roku 1922 sa naučila lietať

- V roku 1928 ako prvá žena sama preletela severoamerický kontinent

- V roku 1932 ako prvá žena sama preletela Atlantik