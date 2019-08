Donutil po rokoch odhalil pravdu o legendárnej scéne Gotta v K*rvahošigutntag: Čo sa stalo, keď vypla kamera!

Ďalšie tajomstvo obľúbenej komédie Dědicství aneb K*rvahošigutntag odhalené.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Postaral sa o to herec Miroslav Donutil, ktorý vo videu pre seznamzpravy.cz poukazoval svoje obľúbené miesta. Jedno z nich je v Brne neďaleko ulice, kde sa nakrúcala scéna so spevákom Karlom Gottom. Za ním vybehol rozšafný Bolek Polívka alias Bohuš a lanáril ho na opijáš. ,,Pojď taxíkem, jedem se ožrat,“ hovoril mu.

Donutil teraz prezradil, čo sa dialo po nakrúcaní scény – a je možné, že Gott svoje účinkovanie vo filme vtedy oľutoval. Spevák šiel po nakrúcaní do Prahy a Donutil ho poprosil, či by ho mohol tiež odviezť. ,,Šli sme do Prahy, zaparkovali sme na Kavčích horách, on si šiel niečo vybaviť, ja som si šiel niečo vybaviť. Vyšli sme von a jemu ukradli auto,“ prekvapuje po rokoch herec.

Gottovi sa veru účinkovanie vo filme neoplatilo. ,,Takže on tu mal honorár asi 13,50 za nakrúcanie a ešte mu ´šlohli´ auto, tak mal na to krásne spomienky,“ povedal s iróniou Donutil pre seznamzpravy.cz.