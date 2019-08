Kráska († 19) oslavovala na maturitnom plese, keď záhadne skolabovala: Nepomohli jej už ani lekári

Záhadná smrť! Mladá študentka oslavovala maturitu, zrazu sa to všetko zvrtlo.

Mladá kráska Jessica Moore († 19) z írskeho mesta Loughrea oslavovala so spolužiakmi maturitu na plese. Zrazu jej prišlo zle. „Jessice prišlo zle približne po druhej hodine ráno. Povedala kamarátom, že sa necíti dobre a potom skolabovala,“ cituje The Sun zdroj z polície. Prítomní Jessice okamžite zavolali sanitku, ktorá ju previezla do neďalekej nemocnice. Lekári jej už však nedokázali pomôcť a museli je vyhlásiť za mŕtvu.

Čo sa presne mladej dievčine stalo, je nateraz záhadou. Čaká sa na výsledky pitvy, prípadu sa chopila aj polícia. „Záznamy z bezpečnostnej kamery budú taktiež súčasťou vyšetrovania,“ dodal zdroj z polície.

„Sme hlboko v šoku zo smrti Jessicy. Bolo to nesmierne talentovaná a šikovná študentka. Bola veľmi zrelá a zodpovedná, rozumná, pochádzala z fantastickej rodiny a všetci ju obdivovali a rešpektovali,“ znie v stanovisku St. Raphael´s College, ktorý Jessica navštevovala.