Sexi šortky pre mužov ako horúci hit leta: Páni, v tomto vás žiadna žena neprehliadne!

Stanú sa súčasťou bežnej módy? Na scénu vstupujú priesvitné plastové kraťasy pre mužov.

Ak sa chystáte vylepšiť si šatník pre tohtoročnú letnú sezónu, máme tip ako. Tento výstredný kúsok je však len pre odvážne povahy, ktoré sa nechcú stratiť v dave.

Ide o priehľadné pánske kúpacie šortky, ktoré sa pravdepodobne stanú novým hitom tejto sezóny ako nevyhnutná súčasť letného šatníka. S priesvitným odevom ste sa už mohli stretnúť v prípade žien predovšetkým na letných festivaloch, na ktorých je transparentné oblečenie absolútnym hitom.

Tento pásky sexi kúsok sa predáva za 27 dolárov (24 eur), no musíte rátať s tým, že pod ne musíte na seba natiahnuť ešte spodnú bielizeň. Predsa by to bez nej bolo už príliš. :-)