Žilinčanov spojil kedysi nebezpečný koníček: Historické umenie z parku

Spája ich láska k minulosti! Počas leta sa stretávame s umelcami pri vystúpeniach na námestiach, hradoch či v parkoch.

Jednou zo skupín, ktorej umenie môžeme vidieť na rôznych festivaloch, je aj Cech Terra de Selinan. Ich ukážky dobového života z druhej polovice 15. storočia pritiahnu vždy desiatky divákov. Mladých nadšencov sme sprevádzali počas šermiarskeho tréningu v mestskom Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku.

Prevažne mladých ľudí vedie Filip Višňovský (31), ktorý pracuje ako obchodný vedúci firmy so striekanou izoláciou. Historickému šermu sa venuje už 6 rokov: „Robíme aj rekonštrukcie historických udalostí, bitiek, doma i v zahraničí. Chodíme do Rakúska, Česka, prioritne v štýle doby uhorského kráľa Mateja Korvína.“ Skupina Terra de Selinan prezentuje dobové remeslá či lukostreľbu a ich profesionalita presiahla hranice Žiliny. Historický šerm chodia predvádzať do miest na Slovensku aj do susedných krajín. Bojujú replikami historických zbraní. Meč je dlhý približne 140 cm, nemá špičku a je tupý. Na Slovensku je asi 300 šermiarov. Ich výstroj stojí vyše tisíc eur.

Šerm je kondičným športom

Výstroj jedného šermiara stojí okolo tisícky eur. Kedysi bol dlhý meč symbolom spoločenského postavenia. Ochranné odevy a masky sú certifikované olympijskými šermiarmi. Výpady, seky, rezy, bodnutia študujú zo zachovanej rytierskej poézie, písanej do manuskriptov, ich autormi sú nemeckí šermiarski majstri, najmä Johannes Lichtenauer a jeho pokračovatelia ako Hans Talhoffer. Na Slovensku a v Čechách niektoré manuskripty preložili zo staronemčiny a urobili z nich publikácie.