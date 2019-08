Po surovej vražde Štefana († 35) polícia obvinila suseda Jána: Kamarát prehovoril o ich konfliktoch

Brutálna vražda nemá obdoby. Ľudia v Poriadí (okr. Myjava) len ťažko hľadajú slová na to, čo sa stalo. Ani tí najstarší si niečo podobné nepamätajú.

Ján (65), ktorý bol dlhé roky Štefanovým († 35) susedom, sa podľa polície v krátkom čase zmenil na vraždiace monštrum. Oceľovou tyčou mal niekoľkokrát udrieť Štefana po hlave, potom ho uviazať o lano na ťažné zariadenie auta a vliecť ho tri kilometre po lesných cestách. Za ohavný čin Jána polícia už obvinila, hrozí mu až 20 rokov basy. Matka zavraždeného má pre obvineného jasný odkaz.

V Poriadí časť Jastrabinec zavládlo hrobové ticho. Nikto z dedinčanov nechce uveriť tomu, že Ján dokázal takým krutým spôsobom zniesť zo sveta svojho suseda, s ktorým mal spoločný dvor. To, čím všetkým nebohý Štefan musel prejsť, pre Nový Čas prezradil nebohého kamarát, ktorý s ním v dome býval.

„Štefan bol úžasný človek. Nikdy nikomu neublížil, miloval samotu. Plánoval, že vybuduje agrofarmu a bude sa starať o kone, ktoré mal na pozemku,“ hovorí o plánoch nebohého so slzami v očiach kamarát. Podľa neho boli Jánove a Štefanove vzťahy zlé. Najskôr sa hádali pre chalupu, neskôr pre pozemky. Vždy sa však vedeli dohodnúť, kritická bola až uplynulá sobota.

Krutá smrť pre upozornenie?

„Sused celý deň hlasno púšťal hudbu z ampliónu. Štefan aj s priateľkou upratovali na dvore seno. Večer, keď hudba začínala byť už neúnosná, Štefan išiel za Jánom s prosbou, aby ju vypol,“ opisuje kamarát to, čo predchádzalo hrôze. Štefan skutočne prišiel za Jánom, ktorý mal byť pod vplyvom alkoholu, a slušne ho upozornil, aby stíšil hudbu.

„Ten však na mladého muža pravdepodobne v blízkosti prístrešku zaútočil oceľovou rúrou a opakovane ho mal udierať do hlavy. V dôsledku úderov utrpel Štefan poranenie hlavy,“ informovala policajná hovorkyňa Elena Antalová. Potom Ján nechal údajne ležať Štefana na zemi a odišiel do lesa aj so psom. „Keď priateľka videla, že sa Štefan nevracia domov, išla za ním a našla ho ležať na zemi v kaluži krvi. Nemala pri sebe telefón a tak bežala k susedom, aby zavolali záchranku,“ vraví kamarát dobitého muža.

Agresívny Ján vzápätí však urobil niečo, čo odporuje zdravému rozumu - priviazal nohy zraneného o svoje auto. Jeho kamarátka aj s ďalším susedom sa mu v konaní pokúšali zabrániť. „Ale dôchodca začal ohrozovať kovovou tyčou aj ich. Keď sa im podarilo ujsť, privolali políciu,“ vysvetlila policajná hovorkyňa. Ján potom prešiel autom telo dobitého Štefana a šialene s ním jazdil 3 kilometre po lese. Následne ho podľa strážcov zákona odhodil v močarine a odišiel.

Mal aj nelegálne zbrane

Štefanova rodina sa topí v slzách a nechce uveriť, že niekto dokázal tak kruto zniesť zo sveta ich milovaného syna. Užialená matka Katarína odkazuje vrahovi len jedno: „Nech skape, takto to nemôže zostať,“ povedala nám so slzami v očiach.

„Krajský policajný vyšetrovateľ z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinil 65-ročného Jána. Policajti, na základe príkazu Okresného súdu v Trenčíne, vykonali domovú prehliadku u obvineného, pri ktorej našli a zaistili nelegálne držané zbrane. Aj v tejto veci vyšetrovateľ začal trestné stíhanie, a to za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Za obzvlášť závažný zločin vraždy hrozí Jánovi trest odňatia slobody na 15 - 20 rokov,“ uzavrela policajná hovorkyňa.