Utajený pohreb českého herca Srstku († 83): Posledné prianie blízkym pripomenul trikrát

Herec a kaskadér Zdeněk Srstka († 83) sa ešte počas života vyjadril, že nechce verejný pohreb.

Jeho najbližší teda umelcovu túžbu rešpektovali a vystrojili mu len malú rozlúčku v úzkom kruhu, keď ho necelé dva týždne po smrti uložili do rodinnej hrobky. Srstka už zrejme tušil, že sa blíži jeho koniec, a preto nie raz, ale hneď trikrát, upozornil svojich najbližších, že si nepraje verejné zbohom. Hercova rodina teraz jeho posledné želanie naplnila a uplynulý piatok ho pietne uložila na zaslúžený odpočinok.

„Už to prebehlo, bolo to pred chvíľou. Ak by niekto z jeho fanúšikov chcel, tak na Kyjskom cintoríne môže zapáliť sviečku,“ prezradil Blesku umelcov syn Jiří. Urnu pritom uložili do rodinného hrobu trinásť dní po jeho smrti. Zdravotné problémy sa u Zdeňka začali objavovať už koncom vlaňajška, keď výrazne schudol a trápila ho chrbtica a kĺby. Posledný polrok potom odmietal vychádzať z domu a v osudný deň už odmietal prijímať potravu aj tekutiny.