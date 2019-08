DiCaprio nevydrží skoro so žiadnou cez 2 roky, mladučká Camila je výnimkou: Našiel tú pravu?

Milovník žien sa nezaprie! Herec Leonardo DiCaprio (44) je známy tým, že ženy strieda ako ponožky. Väčšina jeho vzťahov trvala len rok. S modelkou Camilou Morrone (22) však randí už dlhšie, a tak sa špekuluje, či našiel tú pravú.

Leonardo vo svojom živote vystriedal množstvo žien, pričom žiadna z nich nemala viac ako 25 rokov. Najdlhšie vydržal s modelkami Gisele Bündchen (39) a Bar Refaeli (34). S oboma však ukončil vzťah, keď sa ich vek blížil ku kritickému číslu.

Aktuálne má po svojom boku modelku Camilu. Ich vzťah mnohí odsudzujú, keďže by mohol byť jej otcom. Reči neprajníkov si však nevšímajú a ťahajú to spolu už od začiatku roka 2018. To je na Leonarda nezvyčajne dlho!

Camila Morrone (22)

- Dátum narodenia: 16. jún 1997, Los Angeles

- Americká modelka a herečka

- Jej mama dlho randila s hercom Al Pacinom (79), preto ho berie ako svojho nevlastného otca

- Majetok: 1 mil. eur

Koľko mali rokov, keď randili s Leom

Gisele Bündchen, topmodelka Otvoriť galériu Gisele Bündchen Zdroj: showpix

- Vo veku: od 18 do 23

- Boli spolu: 1999 - 2004

Bar Refaeli, modelka Otvoriť galériu Bar Refaeli Zdroj: showpix

- Vo veku: od 20 do 25

- Boli spolu: 2005 - 2010