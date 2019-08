Mužovi sa stal osudným pobyt v exotike: Jeden štípanec komára ho stál život

Jeden štípanec ho stál život! Britovi sa stal osudným pobyt na Srí Lanke.

Colina Whitesidea z britského Prestonu poštípal na Srí Lanke komár. Potom ochorel na nebezpečnú horúčku dengue. Okrem toho dostal Colin neskôr ešte zápal pľúc a sepsu – otravu krvi. Osudným sa mu ale stala mŕtvica, po ktorej zostal kompletne paralyzovaný.

V posledných chvíľach bola pri Colinovi jeho manželka Caroline, ktorá musela do Srí Lanky pricestovať. „Iba pomyslenie na to, že si je vedomý toho, čo sa deje, ale nie je pre seba nič schopný urobiť, je to najhoršie, čo sa niekomu môže stať. Je to neskutočné, nečakáte, že sa to stane vašej rodine. Čítali ste o týchto príbehoch, ale nikdy si nemyslíte, že sa vám to stane,“ cituje Daily Mirror zronenú dcéru Michelle.

Brit staval lešenia a kvôli svojej práci cestoval po celom svete. Paradoxne vyznie však informácia, že Colin chcel pred tragédiou s prácou skončiť a natrvalo sa usadiť v Británii.

Príbuzní potrebovali zároveň peniaze na prevoz tela domov do Británie. Založili preto online zbierku, kde sa im podarilo získať 35-tisíc libier (37-tisíc eur). „Chceli by vám vysloviť obrovské ďakujem v mene celej Colinovej rodiny, všetkým úžasným ľuďom, ktorí pomohli, aby sme Colina priviezli domov. Colin pristál v Británii a bez vašej pomoci by to nebolo možné,“ ďakujem pozostalá rodina darcom na internete.