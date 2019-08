Na východe Slovenska nastal asfaltérsky boom: V lete opravia vyše 60 km ciest

Konečne dobrá správa! Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) sa rozhodla zlepšiť kvalitu vozoviek.

Z takmer 2 000 kilometrov ciest v regióne je totiž v súčasnosti približne tretina v zlom až vo veľmi zlom stave. Kým vlani opravili 72 kilometrov, za toto leto to bude viac ako 60 kilometrov a plánujú aj ďalšie nevyhnutné rekonštrukcie. Prakticky každý týždeň sa niekde v regióne odovzdáva stavenisko, čo je dobrý signál. Naposledy to bolo v Palíne v okrese Michalovce.

„Občania sa mi často sťažujú, lebo sa im trasú domy a aj vodiči o kvalite ciest vedia svoje,“ prezradil nám starosta Palína Tibor Tomko a podotkol, že cez ich obec vedie nielen cesta za nákupmi na Ukrajinu k hraničnému priechodu Veľké Slemence (25 km), ale aj za kúpaním do Maďarska cez Pribeník (35 km). Podpredseda župy Karol Pataky, ktorý je nielen krajským poslancom, ale aj primátorom Kráľovského Chlmca, je rád, že sa do regióna konečne pumpujú poriadne investície. „Vraciame dlh, pretože aspoň desať rokov bol krajný východ zabudnutým územím. Veci sa pohli dopredu, hoci pre mňa je to stále ešte trochu pomalé. Mám na mysli papierovačky okolo obstarávania, no na druhej strane je tu snaha a sú aj peniaze na opravy ciest.“

Ako Pataky dodal, cesty sa opravujú už na začiatku funkčného obdobia a nie na konci, čo je pomerne nezvyčajný jav. Riaditeľ SC KSK Jozef Rauch uviedol, že vlani opravili 72 kilometrov ciest. „Tohto roku sa vyšplháme k stovke! Finacovanie je viaczdrojové. Nielen z integračného regionálneho plánu, ale aj z úverov banky a bežných zdrojov. V správe máme cesty 2. i 3. triedy, napríklad na Spiši cesty 2. triedy znášajú veľkú dopravnú záťaž, pričom šarapatu robia aj preťažené kamióny,“ spomenul Rauch a potvrdil, že využívajú aj inú lacnejšiu technológiu opráv ciest. Ide o penetračný makadam, ktorým dokážu vytvoriť až o 30 percent viac povrchu než bežnou obaľovacou zmesou. „Dôkazom je aj to, že takto zhotovené cesty z 50. a 60. rokov minulého storočia slúžia dodnes, takže sa netreba obávať o kvalitu,“ uzavrel Rauch.

V lete opravia aj tieto úseky

úsek - dĺžka - náklady

Družstevná - Malá Lodina 22 km 4,1 mil. €

hranica Košice-okolie - Sp. Vlachy 9 km 5 mil. €

Michalovce - Kráľovský Chlmec 9 km 3,8 mil. €

Letanovce 4 km 1 mil. €

Michalovce - Sobrance 8 km 1,4 mil. €

Čučma 2 km 0,5 mil. €

Bajany - Lekárovce 2 km 0,4 mil. €

Makadam Otvoriť galériu Makadam Zdroj: Zdeněk Kovář

Je horná vrstva z hrubého kameniva prieliata cestárskym tekutým asfaltom. Vyžaduje sa dobré uvalcovanie ťažkými mechanizmami, aby povrch zostal ucelený.