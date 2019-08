Na ME družstiev nepomohol ani skvelý Volko: Slováci sa neudržali medzi elitou

Slovenskí atléti zostúpili do II. ligy ME družstiev. Na víkendovom podujatí I. ligy v nórskom Sandnese obsadili predposlednú 10. priečku so ziskom 186 bodov.

Predstihli iba Litvu. Do najvyššej Superligy tímov postúpilo vďaka prvenstvu Portugalsko (302 bodov). Slováci ešte v nedeľu chceli zabojovať o udržanie sa, no napokon to nevyšlo. Na programe bolo 19 disciplín. Šprintér Ján Volko obsadil na 200 m druhú priečku, Tomáš Veszelka pridal k sobotnému víťazstvu v diaľke tretie miesto v trojskoku. Dominancia Sloveniek na vode: Kaliská a Škáchová ovládli Slalomový pohár Volko na 200 m dosiahol čas 20,98 s, keď ho predstihol iba Holanďan Christopher Garia. Volko prispel celkovo slovenskému tímu takmer 20 bodmi - na 200 m získal 10 bodov, na 100 m deväť a podieľal sa aj na troch bodoch štafety na 4 x 100 m, pripomenul oficiálny facebookový profil Slovenského atletického zväzu. Monika Weigertová finišovala v ženskej dvojstovke šiesta za 24,97 s. Veszelka v trojskoku zaznamenal výkon 16,51 m a skončil tretí za Portugalčanom Pichardom (16,98) a Rumunom Grecum (16,82). V dvoch disciplínach prispel slovenskému tímu spolu 20 bodmi. Vo výške prekvapila 6. miestom Táňa Dunajská (179 cm), v diaľke patrila viacbojárke Lucii Vadlejch ôsma pozícia (614 cm). Majstrom Európy v cyklistike sa stal Viviani: Zo Slovákov dokončil len Baška Slovenská prekážkarka na 100 m Stanislava obsadila celkovo piatu priečku časom 13,60 s, najmladšia účastníčka tisícpäťstovky Elena Dušková skončila na 10. mieste za 4:55,35 min. Lujza Paliderová bola v žrdi deviata výkonom 361 cm, Tomáš Krajňák v súťaži mužov ôsmy (491 cm) v slovenskom výkone roka. Oštepár Ondrej Bartoň skončil siedmy, keď hodil 70,76 m. Silvia Valová si pripísala osobný rekord na 5000 m výkonom 16:58,74 a obsadila 10. priečku Poslední vo svojich disciplínach skončili Andrej Paulíny na 800 m, Tibor Sahajda na 3000 m, Dávid Mazúch na 3000 m prekážok, diskár Samuel Kováč i guliarka Natália Váleková.