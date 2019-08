Dievčina († 23) hrdinsky zachránila neznámeho chlapca: Za pár dní ju našli mŕtvu vo vlastnej posteli

23-ročná žena zachránila život neznámu tínedžerovi, o niekoľko dní bola mŕtva!

Whitney Gallacher z Veľkej Británie videla, ako neďaleko jej domu neznámy páchateľ bodol 16-ročného chlapca. Ako informuje zahraničný portál Mirror, zatiaľ, čo všetci naokolo si incident natáčali, Whitney neváhala a mladíkovi utekala na pomoc. Okamžite privolala záchranku, ktorá jeho stav stabilizovala. Len o týždeň neskôr bola hrdinka nájdená mŕtva vo svojej posteli.

"Bola veľmi výrečná, usilovná, zábavná a lojálna. Mala v sebe toľko lásky," hovorí zdrvená matka. Ako sa uviedlo na súde, Whitney si do domu pozvala priateľov, s ktorými oslavovali vo veľkom štýle. Dvaja z jej priateľov potvrdili, že si všimli, ako Whitney občas vdýchla látku z fľašky, ktorá bola označená ako liečivé morfium.

Matka povedala, že na druhý deň ráno jej dcéra dlho nevyšla zo svojej izby. Išla ju teda skontrolovať, no Whitney ležala nehybne na svojej posteli. Okamžite teda privolala záchrannú službu,. "Jej smrť je veľká tragédia. Nikdy si nechcela siahnuť na život," tvrdí matka. Celý incident sa odohral ešte v októbri 2018.

Ako dodala matka na záver, rodina zachráneného chlapca bola Whitney nesmierne vďačná. Ak by totiž dievčina nezareagovala tak, ako zareagovala, mladík by s najväčšou pravdepodobnosťou vykrvácal. Po Whitneynej smrti rodina zachráneného mladíka poslala kvety. "Bolo to od nich krásne gesto," dodala.