Ako sa dá na kryptomenách zarobiť

Mnohí si kladieme rovnakú otázku, či je možné na kryptomenách zarobiť. „Jednoznačne áno,“ tvrdia odborníci a súčasne dodávajú: „Navyše, teraz je ten správny čas.“

Keď sa povie kryptomena, väčšinou si spomenieme na Bitcoin – prvú, a teda najstaršiu digitálnu menu. Vznikla v roku 2009, no veľmi dlhý čas sme o nej ako laici nemali ani poňatia. No už v roku 2017 spôsobila ošiaľ, keď jej hodnota prudko narástla. Na začiatku roka stál jeden Bitcoin niečo cez 1000 dolárov, ale už v decembri jeho hodnota prekonala hranicu 20 000 USD!

Investičná príležitosť

Bitcoin je priekopníkom. Svojím vznikom podnietil vytvorenie úplne nového odvetvia digitálnych mien, ktoré veľmi dynamicky rastie. Napriek tomu, že v súčasnosti existuje už vyše 2000 rôznych kryptomien a pribúdajú nové, ide o oblasť, ktorá je len na začiatku svojho rozvoja. Táto skutočnosť predstavuje veľmi dobrú správu: Máme tak možnosť zhodnocovať svoje voľné financie v ešte stále novej investičnej príležitosti s perspektívnou budúcnosťou.

Spolupracujme s odborníkmi

Ak sa rozhodneme túto šancu využiť, môžeme čeliť hneď jednému veľkému problému: Ktorú menu si vybrať, do ktorej investovať?

Juraj Forgács, zakladateľ a CEO Fumbi, má pre začínajúcich kryptomenových investorov dôležité rady: „Určite neodporúčam, aby investori svoje peniaze stavili na jednu kartu. Najvýhodnejšie je, aby riziko rozložili a svoje peniaze investovali do viacerých digitálnych mien. A najmä pre začiatočníkov je najlepšie, ak investovanie do kryptomien zveria špecialistom, ktorí majú o trhu a kurzoch jednotlivých kryptomien prehľad a disponujú aj odbornými znalosťami.“

Investovanie s Fumbi je bezpečné a jednoduché

Práve slovenská spoločnosť Fumbi ponúka pomoc všetkým záujemcom o investovanie do kryptomien. Ako prvá, a to nielen u nás, ale aj celosvetovo, prináša unikátne riešenie, s ktorým je investovanie do virtuálnych mien bezpečné a jednoduché.

Jedinečnosť investičného produktu spoločnosti Fumbi spočíva vo Fumbi Algoritme, vďaka ktorému nám, ako začínajúcim investorom, odpadajú starosti o to, do ktorej meny investovať, kde ju nakúpiť a akou formou ju uložiť. Fumbi Algoritmus z našej investície vytvára dynamické portfólio, ktoré tvorí 31 TOP kryptomien. Svojou dynamikou a pravidelným prepočtom algoritmus dokáže kopírovať nielen pohyby jednotlivých kryptomien, ale aj celého trhu.

Prvá na svete s certifikátom

Bezpečnosť investovania do kryptomien spoločnosť Fumbi zvyšuje aj tým, že na ukladanie kľúčov ku kryptomenám, ktoré sme si ako investori nakúpili, využíva tzv. paper wallet – offline papierové peňaženky. Zabraňuje tak priamej hrozbe útokov počítačových heckerov. A práve minulý mesiac Fumbi v spolupráci s medzinárodnou spoločnosťou SGS (Sociéte Générele de Surveillance), najväčšou svetovou organizáciou v oblasti kontroly, overovania, skúšobníctva a certifikácie systémov, zrealizovala nezávislý audit svojich kryptomenových peňaženiek. Porovnávala, či súčtové zostatky hodnôt 31 kryptomien na peňaženkách klientov Fumbi sa zhodujú s aktuálnymi hodnotami, ktoré sú uvedené na jednotlivých blockchainoch.

Inšpekcia dokázala, že spoločnosť Fumbi preukázala kontrolu nad prostriedkami svojich klientov, a tak ako prvá na svete získala takýto typ certifikátu.

Vyše 2 500 investorov a výnos 162 percent

Fumbi.network bol spustený len koncom januára tohto roka a spoločnosť zaznamenala už vyše 2 500 registrovaných investorov. Výnos ich investícií od januára 2019 dosiahol úroveň až 162 %. „Naši investori zarábajú na raste trhu ako takého a nie na lokálnych výkyvoch konkrétnych mien,“ vysvetľuje Juraj Forgács.

Stačí aj 50 eur

Juraj Forgács zároveň nabáda, že ak sme doteraz s investíciami do kryptomien váhali, teraz je vhodná príležitosť: „Trh je momentálne v poklese, a to je najlepší čas na investíciu. Vzhľadom na to, že sa bude znižovať množstvo vyťažených bitcoinov i ďalších kryptomien, očakávame, že trh bude rásť. A s budúcim rastom trhu bude stúpať aj hodnota dnešných investícií.“

Na to, aby sme sa stali kryptomeným investorom, netreba veľa. Sieť Fumbi ponúka investovanie do kryptomien už pri malej výške vkladu. Začať môžeme so sumou už od 50 eur.