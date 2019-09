Celebrity dovolenkovali na Slovensku: Z výkonu Marcela Forgáča budete v šoku

Nedajú dopustiť na domácu dovolenku! Hoci dnes môže skoro každý cestovať, kamkoľvek sa mu zažiada, mnohé celebrity prišli na to, že nikde nie je tak krásne ako doma, na Slovensku. A nie sú v tom sami.

Pred pár dňami si krásu našich Tatier užíval aj hviezdny americký herecký pár Michael Douglas (74) a Catherine Zeta-Jones (49).

Marcel Forgáč (48): Liezol po skalách v Slovenskom raji

Obľúbený moderátor je veľkým fanúšikom horolezectva. Zliezol mnoho kopcov a brál. Aj toto leto si s kamarátom doprial tento adrenalínový šport. „Slovensko je čarovná, magická krajina. Ako vraví známy cestovateľ a horský dokumentarista Pavol Barabáš – je dôležité poznať svet, aby sme videli, aká krásna je naša krajina,“ vraví Marcel. „Moji rodičia majú chalupu medzi Slovenským rajom a Tatrami, kúsok od Liptova, takže mám k tomuto kraju vrúcny vzťah. Prázdniny na Slovensku sú často atraktívnejšie ako kdekoľvek vo svete!“

Tomáš Bezdeda (33): Bicykloval na Chopku

Sympatický spevák tiež stavil na krásy Slovenska a pár dní prežil v Nízkych Tatrách. „Chodievam prvý augustový víkend do Krpáčova, kde sa už tradične koná veľká športová udalosť – Husky Quadrathlon. Pretekári bicyklujú, plávajú, behajú a jazdia na kanoe. Bol som tam už trikrát, minulý rok som išiel štafetu, no štyri kilometre pred cieľom som dostal na bicykli defekt. Tento rok som nesúťažil, užíval som si turistiku a bicyklovanie len tak,“ prezradil Tomáš.

Beáta Dubasová (56): Medzi chalúpkami v Čičmanoch

Speváčke učarovala malebná dedinka v Strážovských vrchoch, známa starobylou a unikátnou architektúrou – maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola jej dolná časť v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Vzory na dreveniciach sa objavili aj na rovnošate slovenských olympionikov. „Moji priatelia tu majú chalupu. Pred rokom som tu bola prvý raz a Čičmany mi učarovali. Chodievame na prechádzky do prírody, na chutné bryndzové halušky či pirohy. Je to veľmi príjemné miesto, kde si oddýchnem od každodenného zhonu,“ prezradila Beáta, ktorá si z Čičmian priniesla aj módny suvenír – tričko s tamojšími ľudovými vzormi.

Andrea Verešová (39): Vyšantila sa v Bešeňovej

Modelka a mama dvoch rozkošných detí býva síce v Česku, ale na Slovensko sa vracia často. „Milujem Slovensko, pretože je to môj rodný kraj. Sú tu krásne zákutia, nádherná príroda, zaujímavé pamiatky a už aj pekné strediská a rezorty, kde sa dá stráviť s deťmi príjemná dovolenka,“ vraví Andrea, ktorá obľubuje vodný rezort v Bešeňovej. „Chodíme tam pravidelne každý rok. Majú skvelý servis, milý personál, úžasnú kuchyňu a nedáme dopustiť na termálnu vodu. Deti aj dospelí si tam užijú veľa zábavy,“ nadchýna sa modelka.

Martin Nikodým (48): Po vrcholoch Západných Tatier

Moderátor nedá dopustiť na slovenskú prírodu a rád sa vyberie na dovolenku do hôr. Tento rok si doprial pobyt v Západných Tatrách, kam sa rád vracia. „Vyšliapal som na najvyšší vrchol Západných Tatier, Baranec , ktorý je vysoký 2 185 m. „Na vrchole sa nachádza betónový pilier s vrcholovou schránkou, je z neho nádherný výhľad na Liptovskú kotlinu,“ opísal svoju slovenskú dovolenku Martin, ktorý sa rád vracia aj do Veľkej Fatry. „Mám tam obľúbenú chatu pod Borišovom. Bol som tam už nespočetne veľa ráz v každom ročnom období a aj v každom počasí. Do slovenských hôr chodím, lebo milujem Slovensko - to je predsa jasné,“ naráža Martin na súťažno-zábavnú a vedomostnú šou RTVS, ktorú moderuje.