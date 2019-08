Obyvatelia Jelšoviec sú zúfalí: Po búrke zostali bez elektriny, vody aj kanalizácie

Obec Jelšovce v okrese Nitra je po nočnej veternej smršti a búrke bez elektrickej energie aj bez vody.

V obci nie je zavedený obecný vodovod, obyvatelia využívajú vlastné studne, majú domáce elektrické vodárne. Obec bez elektriny má problémy aj s kanalizáciou.

Silný vietor a búrka sa prehnali obcou v noci pred 23. hodinou, z miestnej krčmy strhla víchrica plechovú strechu. "Občania sú odvtedy bez elektriny, volajú na obecný úrad. Problém majú elektrárne, my ich urgujeme, aby ho odstránili. Dúfame, že sa im to v čo najkratšom čase podarí, no ovplyvniť to nevieme. Cisterny s pitnou vodou sme zatiaľ nezabezpečovali, no ak by problém pretrvával aj popoludní, určite ho budeme riešiť aj s vodárňami," uviedol starosta Jelšoviec Ladislav Hroššo.