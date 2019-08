Školácka chyba skúseného španielskeho tenistu: TOTO ani žiačik neurobí!

Školácka chyba! Presne takej sa dopustil počas tenisového zápasu štvorhry skúsený Španiel Feliciano López (37).

Španielsky tenista hral s Andym Murraym proti poľsko-brazílskej dvojici Kubot/Melo. Za stavu 4:3 a 0:40 v prvom sete pri podaní Murrayho odvrátil Marcelo Melo loptičku a tá smerovala jasne do autu. Lenže López miesto toho, aby ju nechal za čiarou dopadnúť na kurt, natiahol raketu a loptička spadla na ňu. To samozrejme pravidlá nedovoľujú a tak bod pripísali po chybe Španiela poľsko-brazílskej dvojici. Z postupu do ďalšieho kola sa napokon ale tešil López s Murraym.