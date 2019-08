O afére Lewinskej s Clintonom sa pripravuje seriál: Neuveríte, kto bude jedným z produkčných

Bývalá stážistka v Bielom dome Monica Lewinská bude jednou z producentiek pripravovaného televízneho seriálu, ktorý sa bude zaoberať jej škandalóznou aférou s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom.

Seriál s názvom Impeachment je tretím pokračovaním úspešného projektu American Crime Story inšpirovaného skutočnými udalosťami. Séria bude mať v USA premiéru na budúci rok v septembri, keď bude finišovať prezidentská kampaň, informovala v stredu stanica BBC.

Lewinskú stvárni Beanie Feldsteinová, Sarah Paulsonová bude hrať Lindu Trippovú - štátnu zamestnankyňu, ktorá tajne nahrala Lewinskej súkromné telefonáty o jej vzťahu s prezidentom. Annaleigh Ashfordová stvárni Paulu Jonesovú, ktorá zažalovala Clintona za sexuálne obťažovanie. Kto bude hrať Clintona a jeho manželku Hillary, nebolo bezprostredne známe.

Lewinská bola 22-ročná praktikantka v Bielom dome, keď mala s vtedy 49-ročným Clintonom počas jeho prezidentského obdobia ľúbostný románik v rokoch 1995-97. Následkom škandálu bola Lewinská vystavená intenzívnemu nátlaku americkej verejnosti a neskôr sa priznala, že ju to psychicky hlboko poznačilo. Lewinská uviedla, že s ponukou zúčastniť sa na príprave seriálu spočiatku váhala a bola z nej vystrašená, ale neskôr sa stala vďačnou za posun, ktorý spoločnosť vo vnímaní tejto pikantnej udalosti odvtedy spravila.

Seriál je založený na bestselleri "A vast conspiracy: the real story of the sex scandal that nearly brought down a President" od Jeffreyho Toobina z roku 1999. Televízna stanica FX zakúpila práva na spracovanie knihy v roku 2017, ale nechcela sa pustiť do výroby seriálu bez účasti Lewinskej.

Sexuálny škandál viedol k impeachmentu Clintona, ale po 21-dňovom senátnom procese v roku 1999 ho zbavili obvinení z krivej prísahy a marenia úradného výkonu. Clinton odišiel z úradu v roku 2001 po dvoch funkčných obdobiach. Po tom, ako sa jeho vzťah s Lewinskou dostal na povrch, sa verejne ospravedlnil s priznaním, že "zhrešil".