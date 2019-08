Tvrdý vyhadzov priamo z parlamentu: Poslankyňa si so sebou vzala dieťa, dostala stopku

Kenská poslankyňa v stredu spôsobila v tamojšom parlamente vzburu - na zasadnutie priniesla aj svoju päťmesačnú dcéru, kvôli čomu jej predseda nariadil miestnosť opustiť.

Poslankyňa uviedla, že dieťa so sebou vzala z nutnosti, niektorí kolegovia však jej krok označili za hanebný. Z miestnosti ju na dôkaz solidarity sprevádzalo niekoľko kolegýň, informoval server BBC. Pravidlá kenského parlamentu určujú, že do neho nemôžu vstúpiť žiadne neoprávnené osoby, vrátane detí.

Keď poslankyňa Zuleika Hassanov do pojednávacej miestnosti vstúpila, spôsobila okamžitý rozruch - ostatní poslanci začali prechádzať po miestnosti, hádať sa a postrkovať sa. Dočasný predseda dolnej komory potom Hassanovej nariadil, aby odišla z miestnosti. Zároveň ju upozornil, že sa bez dieťaťa môže vrátiť.

Hassanov kvôli dcére nechcela zmeškať prácu. "Pripadám si, ako by ma trestali za to, že mám dieťa," uviedla Hassanov, podľa ktorej sa jedná o veľmi prirodzenú vec, napísal s odkazom na miestne médiá denník The New York Times.

"Naozaj som sa snažila prísť bez dieťaťa, ale dnes to bola mimoriadna udalosť - čo som mala robiť? Keby v parlamente boli jasle, mohla som svoje dieťa umiestniť tam," bránila sa Hassanová. O post poslankyne by podľa nej malo záujem viac žien, keby bol parlament ústretovejší k potrebám rodín.

Keňa v roku 2017 prijala zákon, podľa ktorého majú zamestnávatelia zriadiť pre ženy špeciálnu miestnosť, v ktorej budú môcť svojich potomkov dojčiť a prebaľovať. Parlament však žiadnu takúto miestnosť nemá.