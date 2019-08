Slovan sa trápil do samého konca: Belasí nakoniec zlomili Dundalk a do odvety idú vo výhode

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy 2019/2020 nad írskym klubom Dundalk FC 1:0 (0:0).

Najmä v druhom polčase boli zverenci Jána Kozáka ml. lepším mužstvom a svoju aktivitu korunovali v 86. min, keď sa do streleckej listiny zapísal maďarský reprezentant Dávid Holman. Druhé pokračovanie slovensko-írskej konfrontácie sa odohrá v utorok 13. augusta, tentokrát na Britských ostrovoch.

Hráči Slovana, hrajúci opäť v bielych dresoch, mali v prvom polčase streleckú prevahu, ale koncovka im absolútne nevychádzala. Zo šiestich pokusov iba jeden smeroval do priestoru troch žrdí, keď strelu Mohu jemne tečoval hosťujúci stredopoliar Chris Shields. Marocký futbalista v službách slovenského majstra Moha sa dostal ešte do ďalších dvoch nádejných zakončení, ale bránku súpera minul. Dundalk si v prvom dejstve veľa šancí nevypracoval, ale v 29. min sa musel mať Dominik Greif na pozore, keď vytesnil strelu útočníka Michaela Duffyho na rohový kop.

Na začiatku druhého dejstva vyvinuli "belasí" veľký tlak. V 48. min mal gól na kopačke Ratao, no jeho zakončenie z tesnej blízkosti brankár Rogers vyrazil a následne krajný obranca Jurij Medveděv mieril iba do bočnej siete. V 53. min zakončoval hlavou po rohovom kope Vernon De Marco, ale nepodarilo sa mu skórovať tak, ako v druhom meraní síl s kosovským šampiónom KF Feronikeli. Zlepšený výkon Slovana dokumentovala aj situácia zo 64. min, keď slovinský kanonier Andraž Šporar nebezpečne zakončil krídelnú akciu strelou do súperovho gólmana.

Obrovskú možnosť na otvorenie skóre mal v 71. min surinamský obranca Myenty Abena. Ten si pekne našiel center Dávida Holmana z pravej strany, ale Gary Rogers predviedol reflexívny zákrok na bránkovej čiare. V 80. min vystriedali málo výrazného Šporara srbský hráč Aleksandar Čavrič a o štyri minúty neskôr dobre zaútočil po pravej strane. Jeho prihrávka "pod seba" našla Marina Ljubičiča, ale ten z dobrej pozície trafil len brániaceho hráča súpera. Takmer 10-tisíc divákov sa napokon dočkalo vytúženého gólu v 86. min, keď odrazenú loptu od ľavej žrde po strele Dejana Dražiča upratal do siete Dávid Holman. Hostia sa nevzdali a v druhej minúte nadstaveného času takmer vyrovnali. Hlavičku Georgieho Kellyho reflexívne vyrazil do brvna a odtiaľ mimo bránky brankár Slovana.

ŠK Slovan Bratislava (SR) - Dundalk FC (Ír.) 1:0 (0:0)

Gól: 86. Holman, ŽK: 44. De Marco, 66. Šporar - 90.+ Cleary, rozhodovali: Schneider - Debart, Zitouni (všetci Fr.), 9980 divákov

Zostavy:

Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco - Ljubičič, De Kamps - Ratao (67. Dražič), Holman, Moha (77. Daniel) - Šporar (80. Čavrič)

Dundalk: Rogers - Gannon, Cleary, Boyle, Massey - Mountney, Shields, McGrath - Murray (70. McEleney) - Duffy (87. Kelly), Hoban (87. Dummigan)