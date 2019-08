Panika v USA Today: Alarmujúci telefonát z redakcie! Z budovy vyhnali všetkých zamestnancov

Vyhrotená atmosféra, ktorá zasiahla Spojené štáty po víkendových masakroch v Texase a Ohiu, v stredu zrejme zbytočne vyhnala všetkých zamestnancov denníka USA Today z ich centrálnej redakcie na predmestí Washingtonu.

Budova bola urýchlene vyprataná po správach, že sa v jej okolí pohybuje akýsi bývalý zamestnanec so zbraňou v ruke. Žiadny dôvod na znepokojenie ale pravdepodobne nebol.

We were told to evacuate because there was an emergency in the building. pic.twitter.com/M2I8yACrIk — Alex Ptachick (@alexptachick) 7 August 2019

Miestny policajný šéf Edwin Roessler novinárom povedal, že zatiaľ nie je úplne jasné, či správa bola skutočne nepravdivá. Policajti ale prehľadali 11-poschodovú budovu bez toho, aby našli známky čohokoľvek znepokojujúceho.

The newspaper's headquarters in suburban Virginia was evacuated; police said they were responding to reports of a man with a gun. https://t.co/Aw3fZvcd2m — USA TODAY (@USATODAY) 7 August 2019

Alarmujúci telefonát z redakcie vyvolal masívnu policajnú akcii, príkaz na evakuáciu spôsobil paniku, k budove sa zišli vozy hasičov a záchrannej služby. Do redakcií sa pracovníci denníka smú vrátiť až po niekoľkých hodinách.

Na výškovej budove, rovnako ako na väčšine úradných a administratívnych objektov na území USA, viala v tom čase štátna vlajka na pol žrde. Američania si tak uctili pamiatku 31 ľudí, ktorí zomreli cez víkend pri hromadných vraždách v Daytone a texaskom El Pase.