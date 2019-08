Prekvapujúce rozuzleniu zrážky z roku 2014: Hasič, ktorému skrížil cestu autobus, si vypočul tvrdý verdikt

Tvrdý verdikt! Pri nehode autobusu MHD na Lamačskej ulici pred viac ako piatimi rokmi sa zranilo 17 ľudí.

Hasičskému autu smerujúcemu na zásah so zapnutými majákmi a sirénou vtedy nedal prednosť vodič autobusu linky číslo 63, v ktorom sa zranili cestujúci. Po rokoch napokon zaznel verdikt súdu, ktorý vymeral vodičovi hasičského auta ročný podmienečný trest.

Hasičské auto riadené Tiborom Belayom mierilo ešte vo februári 2014 na zásah so zapnutými majákmi a spustenou sirénou. Na svetelnej križovatke na Lamačskej ulici vpálila cisterna do autobusu linky číslo 63 plného ľudí. Vodič autobusu však napriek tomu, že hasiči vošli s húkačkami do križovatky, ťažký kolos už nedokázal zastaviť.

Najhoršie skončil cestujúci s poranenými pľúcami a zranili sa aj traja požiarnici. Vodič autobusu neskôr uviedol, že hasičské auto zbadal v poslednej chvíli, keď vyrazil na zelenú do križovatky. Niektorí cestujúci však tvrdili, že hasičské auto videli ešte predtým, ako sa autobus pohol, a na vodiča kričali. Súdny proces trval viac ako päť rokov a už počas prípravného konania došlo k viacerým nezrovnalostiam.

V apríli tohto roka Okresný súd Bratislava IV odsúdil Tibora Belaya za prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Ako jeden z dôvodov súd uviedol: „Obžalovaný porušil povinnosť dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil a mohol predpokladať, že autobus vojde do križovatky.“ Vodičovi autobusu nevzniesli žiadne obvinenie. Bývalému hasičovi súd vymeral ročný podmienečný trest a ročný zákaz šoférovať. Proti rozsudku podal odvolanie.

Vodič musí pustiť auto s prednosťou jazdy

Ján Bazovský, dopravný analytik

- Pokiaľ má vozidlo s právom prednosti v jazde aktívne výstražné a zvukové zariadenie, tak má prednosť pred všetkými ostatnými účastníkmi premávky. Vodič je povinný sa uhnúť a umožniť prejazd, prípadne aj zastaviť vozidlo. Vodič vo vozidle s právom prednosti v jazde sa musí správať mimoriadne obozretne a tak- isto ani on nemôže plynulo vchádzať do križovatky na takom mieste, kde by ostatní účastníci nemali možnosť zastaviť vozidlo, zareagovať, prípadne sa vyhnúť do iného pruhu. Zároveň musí dbať o mimoriadnu bezpečnosť a v prípade potreby aj zastaviť vozidlo, ak je druhý vodič v stave, že nedokáže zabrzdiť.