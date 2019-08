Trumpovci prileteli do mesta, kde strelec zabil 9 ľudí: Takéto privítanie si nepredstavovali

Americký prezident Donald Trump v stredu navštívil v štáte Ohio mesto Dayton, kde cez víkend strelec Connor Betts zabil deväť ľudí a sám zomrel pri zákroku polície. Prezident hovoril s pozostalými a osobami, ktoré prežili masaker, a stretol sa so záchranármi a zdravotníkmi.

Trumpov pobyt sprevádzali demonštrácie stoviek ľudí s transparentmi "Urobte niečo" a "Spaste naše mesto". Na letisku v Daytone privítala prezidenta a jeho ženu Melaniu skupina miestnych politikov vrátane starostky Nan Whaleyovej, ktorá mala k Trumpovej návšteve výhrady a hrozila, že si ich pri privítaní nenechá pre seba.

Trumpovi kritici tvrdia, že svojím konfrontačným slovníkom podnecuje rasovú nenávisť a prispieva k rozdeleniu spoločnosti. Pred nemocnicou, kde prezident hovoril sa zranenými, sa objavila aj Trumpova nafukovacia karikatúra v podobe rozzúreného batoľaťa v plienkach a s mobilom, ktorá sa stala symbolom odporu proti štýlu Trumpovho vládnutia. Prvýkrát sa objavila pri minuloročnej návšteve šéfa Bieleho domu v Londýne, k videniu už bola na demonštrácii na podporu migrantov na hraniciach USA s Mexikom alebo pred Trumpovým floridským letoviskom Mar-a-Lago.

Stredajšie hlasné prejavy odporu proti prezidentovej návšteve boli podľa agentúry AP veľmi neobvyklým prejavom hnevu a nepriateľstva v čase celonárodného zármutku nad smrťou viac ako tridsiatich ľudí v Daytone a texaskom El Pase. Toto mesto na hranici USA s Mexikom navštívi prezident ešte v stredu po návšteve Daytonu. Trump pred odletom z Washingtonu novinárom povedal, že Kongres pokročil v príprave nových zákonov o držaní zbraní.

Zákon, ktorý držanie zbraní obmedzuje a po novom reguluje ich predaj, schválila vlani Snemovňa reprezentantov, ale Senát ovládaný republikánmi o ňom ani nehlasoval. Podľa amerických médií je teraz väčšia šanca na dosiahnutie dohody, ktorú by podporovali obe parlamentné strany, a teda aj celý Kongres. Nový návrh, ktorého autormi sú republikánsky senátor Lindsey Graham a jeho demokratický kolega Richard Blumenthal, počíta so súdnym odobratím zbraní osobám, ktoré sú nebezpečné sebe či ostatným. Podobný zákon už platí v niektorých amerických štátoch, ale na federálnej úrovni neexistuje. Navrhovatelia predpokladajú, že legislatíva by sa stala celoštátnou normou a jej prijatím v jednotlivých štátoch by bola podmienená distribúcia federálnych dotácií a grantov.

Americkí poslanci sú od minulého týždňa na päťtýždňových prázdninách. Trump v stredu povedal, že ich povolá späť, ak príprava nového zákona o zbraniach dostatočne pokročí.