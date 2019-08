Nebezpečenstvo na vás číha pri letnom flirte aj v bazéne: Z dovolenky si môžete priniesť pohlavné choroby

Netušíte, kde všade na vás číhajú pohlavné choroby! Letná dovolenka a sladké ničnerobenie totiž nemusí dopadnúť podľa vašich predstáv a z horúceho augustového flirtu sa môžete spamätávať dlhé mesiace.

Každému podľa chuti, ale v každom prípade by ste si mali dávať pozor, aby vaša zábava bez záväzkov ostala aj bez následkov. Vedeli ste však, že nebezpečné chlamýdie chytíte nielen pri sexe, ale dokonca aj v termálnej vode?

Pohlavne prenosné choroby sú strašiakom asi každého sexuálne žijúceho človeka. Nemusíte byť ani extra promiskuitný, aby ste si z krátkej zábavy priniesli dlhodobú, ak nie celoživotnú pamiatku. Niektoré choroby sa dokážu preniesť aj nesexuálnym dotykom a dokonca si takúto nepríjemnosť môžete zohnať aj v bazéne.

„Chlamýdie sa väčšinou prenášajú pohlavným stykom. Keďže voda v bazéne je chlórovaná, ich prenos je skôr zriedkavý, muselo by ísť o zamorené prostredie,“ vysvetlil gynekológ Martin Urbáni. Táto nezpečná choroba však číha aj na ďalších miestach, na ktorých by ste to možno nečakali. „K prenosu môže dôjsť aj sekundárnym spôsobom, napríklad používaním rovnakého uteráka alebo na toalete, alebo v saune,“ píše na portáli u lékaře gynekologička Lucie Hasalíková.

Najčastie sú plesňové ochorenia

Na kúpaliskách sú najväčšou nástrahou plesňové ochorenia. Čím menší bazén a vyššia koncentrácia ľudí, tým je riziko vyššie. „U žien je pomerne často problém s pošvovou plesňou, kandidózou,“ ozrejmil Urbáni.

Vodou vo verejných bazénoch sa najčastejšie šíria pôvodcovia črevných nákaz. „Tie vyvolávajú hnačky, tiež vírusové ochorenia, ako sú zápaly očných spojoviek, vírusový zápal pečene typu A,“ potvrdila Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva.

Najčastejšie pohlavné choroby

Syfilis

Bakteriálne ochorenie spôsobujúce v prvom štádiu tvrdý nebolestivý vred, v mieste prvotnej infekcie vyhodenie nebolestivej hladkej vyrážky. V konečnom štádiu poškodzuje nervovú sústavu, cievy a kĺby. Prenos je možný aj kontaminovanými predmetmi. Tento prenos je ale veľmi vzácny. Najčastejšie infekcia prestúpi do organizmu prostredníctvom drobných raniek na koži.

Kvapavka

Veľmi nákazlivé bakteriálne ochorenie prenášajúce sa výlučne pohlavným stykom - až u 80 % nakazených sa neprejavujú žiadne príznaky. V prípade neliečenia postupuje zápal do ďalších orgánov pohlavnej sústavy, môže spôsobiť až neplodnosť.

Hepatitída B

Jedno z najčastejšie infekčných ochorení prenášaných pohlavným stykom. Postihuje pečeň a jej typickým príznakom je žltačka na koži. Prenos je možný aj krvou, napríklad použitými striekačkami.

Kandidóza

Kvasinková infekcia, ktorá neskôr spôsobuje oslabenie imunitného systému a môže sa dostať aj do vnútorných orgánov. Najčastejším dôvodom prepuknutia infekcie je nielen prenos pohlavným stykom, ale rovnako tak aj významné oslabenie imunity

AIDS – HIV

Vírusové ochorenie zapríčiňujúce zlyhanie, oslabenie a následné zrútenie imunitného systému. Choroba je smrteľná, ale do jej prepuknutia od nákazy môže prejsť aj veľa rokov. Prenos: Najčastejšie sa dostane do tela priamym kontaktom s infi kovanými telesnými tekutinami, najmä krvou, ejakulátom, sekrétom pošvy a materským mliekom.

Pedikulóza – filcky

Patrí medzi infekčné a zápalové ochorenia parazitárneho typu. Pri neliečení vznikajú na pokožke ekzémy a sekundárne infekcie. Prenos môže nastať aj cez kontakt s inými časťami ľudského tela a dokonca aj s posteľnou bielizňou.

Chlamýdie

Jedna z najviac rozšírených pohlavne prenosných chorôb. Neliečené prechádzajú do chronickej podoby, čo so sebou prináša napríklad zápaly kĺbov, zjazvenie panvových orgánov a u žien aj sterilitu.

HPV infekcia

Vírusové ochorenie, ktoré spôsobuje nielen už spomínané bradavice, ale druhý typ zase karcinóm krčka maternice. Proti HPV vírusu existuje vakcinácia.

Genitálne bradavice

Ochorenie je nebezpečné hlavne tým, že sa často opakuje. Pôvodca sa totiž v organizme usídli už natrvalo. Prenos nastáva aj pomocou kontaminovaných predmetov, ktoré prišli do styku so spermiami alebo pošvovým sekrétom. Môže sa tak stať aj dotykom rúk. Taktiež oslabená imunita alebo nejaká stresová situácia môžu spôsobiť začiatok spiacej infekcie.

HIV na Slovensku

1 046 prípadov zaznamenali od začiatku monitorovania v roku 1985

884 prípadov bolo u občanov Slovenska

783 bolo vírusom nakazených mužov bývajúcich na Slovensku a 101 žien

116 osôb prešlo do štádia AIDS

(Zdroj: UVZ SR, do konca septembra 2018)

Kvapavka

Spolu: 379

Mužov: 292

Žien: 87

Slobodní: 158

Vydaté ženy: 11

Ženatí muži: 20

(Zdroj: NCZI za rok 2017)

Chlamýdie aj v bazéne

Milan Urbáni, gynekológ

- V bazénoch hrozia hlavne plesňové ochorenia. Tie hrozia u oboch pohlaví a na rôznych častiach tela. Platí pravidlo, že čím menší bazén a vyššia koncentrácia ľudí, tým je riziko vyššie. U nás sú však bazény pod dosť prísnou kontrolou hygienikov. U žien je pomerne častým problém s pošvovou plesňou, kandidózou. Najmä tie, ktoré sú náchylné na plesňové ochorenia, by sa mali poradiť s gynekológom. Ten nasadí primeranú prevenciu. Chlamýdie sa väčšinou prenášajú pohlavným stykom. Keďže voda v bazéne je chlórovaná, ich prenos je skôr zriedkavý, muselo by ísť o zamorené prostredie. Najbezpečnejšie je kúpať sa v mori, u nás vo veľkých jazerách s prietokom vody

Malé dieťa nemá byť nahé

Zuzana Valovičová z Odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR

- Do troch rokov dieťaťa je potrebné mať v bazénoch plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí nie je z hygienických dôvodov vhodné. Minuloročnú letnú kúpaciu sezónu mali práve detské bazény najčastejšie problém s kvalitou vody na kúpanie.

Čo hrozí v bazéne

Daša Račková, Úrad verejného zdravotníctva SR

- Vodou vo verejných bazénoch sa najčastejšie šíria pôvodcovia črevných nákaz, ktoré vyvolávajú hnačky najmä u detí, tiež vírusové ochorenia, ako sú zápaly očných spojoviek, vírusový zápal pečene typu A. Možno sa nakaziť aj parazitárnymi červami. Deti a dospelí sú na umelých kúpaliskách vystavení aj pôsobeniu mikroskopických húb, plesní a kvasiniek, ktoré vyvolávajú povrchové ochorenia kože, nechtov, vlasov a slizníc a prejavujú sa úporným svrbením. Ide najmä o rôzne typy dermatitíd, urologické aj gynekologické infekcie.